La Asociación Bancaria selló un nuevo acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector correspondiente al mes de agosto de 2026.

Con esta actualización de los haberes, el sueldo inicial para los trabajadores de la actividad pegará un nuevo salto y se ubicará holgadamente por encima de los dos millones y medio de pesos.

El incremento pactado entre el sindicato y las entidades financieras para el octavo mes del año es del 1,7 por ciento.

Esta suba es de aplicación directa sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, abarcando también los adicionales convencionales y no convencionales .

A partir de este nuevo esquema, la conformación del salario de ingreso al sector queda estructurada en dos grandes conceptos. Por un lado, el sueldo básico se ubica en $ 2.505.061,24, a lo que se le suma el ítem correspondiente a la Participación en las Ganancias (ROE) por un monto de $ 72.413,50, arrojando una cifra final de $ 2.577.474,74.

Con la firma de este último documento, el gremio que conduce Sergio Palazzo acumula una recomposición salarial del 21,3 por ciento en los primeros ocho meses del año. Este porcentaje de aumento se calcula tomando como base los salarios correspondientes al mes de diciembre de 2025.

El acta paritaria firmada con las patronales también arrojó definiciones sobre el tradicional bono que cobran los empleados en conmemoración por el Día del Bancario. El monto mínimo inicial para este beneficio quedó establecido en $ 2.233.175,44, una cifra que será corregida al alza en función de las futuras negociaciones.

A través de un comunicado oficial, el secretariado general nacional de la organización remarcó el objetivo de esta dinámica de paritarias cortas. Desde el sindicato aseguraron que este mecanismo de actualización constante permite garantizar que los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo frente al movimiento de los precios.