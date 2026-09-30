Los trabajadores de las estaciones de servicio tienen una nueva actualización salarial durante octubre 2026.

Hay dos convenios con acuerdo cerrado: el CCT 488/07 alcanza a las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y se negoció con la Federación de Entidades de Combustibles (FEC). Prevé aumentos acumulativos de 1,9% en agosto, 1,9% en septiembre y 1,8% en octubre.

El CCT 428/05, en cambio, figura en la sección de garages y playas de estacionamiento del sindicato. Su acuerdo dispuso subas de 2% en agosto sobre los salarios de junio, 2% en septiembre y 2% en octubre.

Cuáles son los puestos de trabajo dentro del sector de las estaciones de servicio

La escala salarial contempla distintos puestos según las tareas y responsabilidades que cumple cada trabajador dentro de la estación de servicio: no todos los empleados cobran el mismo salario básico.

Encargado de turno: recibe y entrega cada turno, controla surtidores y stock, coordina al personal y responde por la rendición de caja.

Administrativo: se ocupa de la gestión de la estación, como depósitos bancarios, pagos a proveedores, cuentas corrientes.

Operador de playa: es el clásico playero . Despacha combustible, limpia parabrisas y controla fluidos y presión de neumáticos.

Operador de servicio: hace tareas de lavado, engrase y cambio de aceite y filtros, o de gomería.

Operador de interior y anexos: trabaja en los anexos de la estación, cobra ventas y servicios y repone mercadería.

Operario conductor: transporta combustibles y lubricantes, y también hace traslados a bancos y cobranzas.

Operario de mantenimiento: se encarga de la limpieza y los arreglos del establecimiento.

Sereno: cumple tareas de guardia y vigilancia.

Franquero: reemplaza a otro trabajador y cobra según la categoría que cubre.

Cuánto cobran los empleados de las estaciones de servicio durante octubre 2026 (CCT 488/07)

Las actualizaciones salariales de los empleados de estaciones de servicio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En el caso del CCT 488/07, los salarios correspondientes al trabajo realizado durante octubre tendrán una suba del 1,8% respecto de los valores de septiembre.

Este es el tercer y último incremento previsto en el acuerdo para el período, después de las subas del 1,9% aplicadas en agosto y septiembre.

Puesto Septiembre (se cobra en octubre) Octubre (se cobra en noviembre) Encargados $1.671.872,34 $1.701.966,04 Administrativos $1.636.926,77 $1.666.391,45 Operador de servicio $1.631.553,58 $1.660.921,54 Operador de playa $1.610.582,52 $1.639.573,01 Sereno $1.606.407,56 $1.635.322,90 Operador conductor $1.599.429,09 $1.628.218,81 Operador de interior y anexos $1.593.256,84 $1.621.935,46 Operador auxiliar $1.566.051,79 $1.594.240,72

Los montos de la tabla corresponden a los salarios básicos de cada categoría.

Sobre esos valores pueden sumarse, según corresponda en cada caso, los adicionales previstos por el CCT 488/07, como presentismo, manejo de fondos y antigüedad.

Qué adicionales se suman al básico en el CCT 488/07

Presentismo o premio por asistencia: representa un 8% de las remuneraciones mensuales brutas y se percibe siempre que el trabajador cumpla las condiciones de asistencia establecidas por el convenio. Entre otras pautas, no debe registrar una falta injustificada ni tres llegadas tarde durante el mes.

Manejo de fondos: equivale al 8% de las remuneraciones mensuales brutas y corresponde a los trabajadores que manejan dinero, cheques, vales, tarjetas u otros valores del empleador. Las escalas del convenio lo contemplan para Encargados, Administrativos, Operadores de Playa, Operadores Conductores y Operadores de Interior y Anexos , siempre que realicen las tareas que dan lugar al adicional.

Antigüedad: se calcula según los años de servicio. El adicional es del 2% por cada año desde el primero hasta los 9 años inclusive, del 2,5% por cada año entre los 10 y 14 años y del 3% por cada año cuando se superan los 15 años de antigüedad.

Escala salarial del CCT 428/05 (garages y playas de estacionamiento)

Para los trabajadores comprendidos en el CCT 428/05, el aumento correspondiente a octubre es del 2% sobre los salarios de septiembre.

Así es como quedan los salarios tras el aumento previsto:

Puesto Septiembre (se cobra en octubre) Octubre (se cobra en noviembre) Encargados $1.550.413,68 $1.581.421,95 Administrativos $1.540.642,19 $1.571.455,03 Operador de playa $1.527.299,95 $1.557.845,95 Sereno $1.501.386,02 $1.531.413,74

Por el momento, los acuerdos vigentes establecen aumentos hasta octubre de 2026, por lo que las escalas detalladas corresponden al último tramo acordado.

A partir del 15 de noviembre, las partes deberán volver a reunirse para revisar la evolución de los salarios y definir cómo continuará la actualización de los sueldos para los trabajadores alcanzados por estos convenios.