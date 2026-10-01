La señal SR-20 de prohibido parar prohíbe de forma absoluta la detención momentánea y el estacionamiento, según el manual oficial de tránsito.

Es posible encontrarse en las calles de México una señal de tránsito con un disco que muestra un borde circular rojo y una cruz en el medio en forma de aspa. Esta señal, conocida oficialmente como la SR-20: es la señal de prohibido parar.

Conforme al manual de señalización y dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras emitido por las autoridades federales, comprender este pictograma es vital para todo conductor. Su incumplimiento no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también conlleva sanciones económicas severas.

¿Cuál es la diferencia exacta entre prohibido estacionar y la SR-20 de prohibido parar?

Muchos conductores suelen confundir las señales restrictivas destinadas al control del espacio en la vía pública. Mientras que la señal tradicional de “Prohibido estacionar” (usualmente una letra “E” tachada por una sola diagonal) permite realizar detenciones momentáneas —como el ascenso o descenso rápido de pasajeros o la carga y descarga breve de mercancías—, la señal de prohibido parar es mucho más estricta.

Ubicada en zonas críticas de México, ignorar esta señal restrictiva vial puede derivar en severas multas económicas y el arrastre al corralón. Gobierno de México

Según los lineamientos recopilados en el anexo de normativas viales, la cruz (X) dentro del borde circular rojo prohíbe de manera absoluta detener el vehículo, ya sea con el motor encendido o apagado . La única excepción permitida ante esta restricción es una detención obligatoria impuesta por factores externos e inevitables del tráfico, tales como un semáforo en rojo, una orden directa de la autoridad de tránsito o para prevenir un siniestro inminente.

¿Por qué es tan importante respetar esta señal restrictiva en las vialidades?

El manual de señalización y dispositivos para el control de tránsito en calles y carreteras del Gobierno de México clasifica este tipo de avisos dentro de las señales restrictivas, cuyo objetivo principal es regular los movimientos y mitigar los riesgos de accidentes.

Cuando un automovilista desobedece la SR-20, provoca de inmediato una serie de complicaciones graves para la circulación vehicular y peatonal:

Obstrucción de carriles críticos : reduce drásticamente la capacidad de la vía, generando cuellos de botella y embotellamientos severos.

Aumento de la siniestralidad : incrementa de forma exponencial el riesgo de colisiones por alcance, ya que los demás conductores no esperan encontrar un vehículo detenido repentinamente.

Vulnerabilidad peatonal: pone en peligro a los transeúntes al obligarlos a esquivar vehículos mal estacionados invadiendo los cruces seguros.

¿En qué zonas específicas de México se coloca habitualmente esta señal?

Las instituciones encargadas de la infraestructura vial en México instalan esta señalización en puntos estratégicos donde la fluidez y la visibilidad no pueden verse interrumpidas bajo ningún concepto. De acuerdo con el catálogo de corporaciones como la Cámara de Autotransportes de la Zona Centro (CAAM), los lugares más comunes para encontrar la SR-20 son:

Accesos y salidas de vehículos de emergencia (hospitales, estaciones de bomberos y bases de protección civil).

Vías rápidas, carriles confinados para transporte público masivo, puentes y túneles.

Zonas con espacios sumamente reducidos o esquinas peligrosas donde detenerse bloquea la visibilidad de los giros.

¿Cuáles son las consecuencias para los conductores que ignoran la prohibición?

Para cualquier conductor, pasar por alto las indicaciones de las señales restrictivas conlleva repercusiones legales y económicas tipificadas en los reglamentos de tránsito locales y federales de México. Las sanciones económicas habituales se acompañan de medidas operativas severas, tales como: