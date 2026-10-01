La señal forma parte de los dispositivos restrictivos de tránsito contemplados por la normativa de la capital.

En las calles de la Ciudad de México existen distintas señales de tránsito que indican a los conductores cómo deben circular y qué reglas deben respetar en cada tramo de la vía. Algunas establecen prohibiciones, mientras que otras advierten sobre situaciones que requieren mayor precaución.

Entre estas señales existe una que puede llamar la atención por su forma triangular con esquinas redondeadas y su combinación de colores. Reconocerla permite saber qué vehículos tienen prioridad al llegar a determinadas intersecciones y cómo deben actuar quienes circulan por las vías que se cruzan.

La señal forma parte de los dispositivos restrictivos de tránsito contemplados por la normativa de la capital y tiene una función específica relacionada con la prioridad de circulación.

Qué significa la señal de tránsito triangular con borde verde en CDMX

La señal a la que hace referencia el reglamento es la Preferencia de paso. De acuerdo con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito de la Ciudad de México, está identificada como SR-7b y tiene un formato triangular, con fondo blanco reflejante y una franja perimetral.

Su función es indicar a los conductores de vehículos que tienen preferencia de paso en las intersecciones frente a aquellos que atraviesan la vía o se incorporan a ella. Por eso, no se trata de una señal que ordene detenerse, sino de una indicación sobre cuál de las vías cuenta con prioridad.

El manual establece que esta señal se coloca en intersecciones que no cuentan con semáforo y contempla distintos casos, como vías donde existe un flujo vehicular principal, intersecciones en forma de “T” e incorporaciones o desincorporaciones a vías de circulación continua.

Por qué es importante saber cómo actuar ante la señal de Preferencia de paso

La importancia de saber cómo actuar al encontrar esta señal radica en quién tiene la prioridad de paso: los conductores que circulan por la vía señalizada deben tener presente que cuentan con preferencia en la intersección. Quienes atraviesan esa vía o pretenden incorporarse deben respetar la prioridad establecida.

Esto no significa que el conductor pueda atravesar una intersección sin prestar atención al resto de los usuarios. La circulación debe realizarse de manera segura y respetando las demás disposiciones del Reglamento de Tránsito, especialmente cuando existan peatones, ciclistas u otras condiciones que obliguen a extremar las precauciones.

De acuerdo con el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito de la Ciudad de México, la señal de Preferencia de paso está identificada como SR-7b y tiene un formato triangular. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La señal también debe distinguirse de Ceda el paso, ya que ambas tienen formas triangulares pero transmiten indicaciones diferentes. Esta segunda señal establece que el conductor debe disminuir la velocidad o detenerse cuando sea necesario para permitir el paso del tránsito que cruza o se incorpora a la vía.

Dónde puede encontrarse esta señal

De acuerdo con el manual de SEMOVI, la señal SR-7b Preferencia de paso puede instalarse en intersecciones de vías urbanas e interurbanas que no tengan semáforo. También puede utilizarse en determinadas intersecciones en “T” y en incorporaciones o desincorporaciones a vías de circulación continua.

El documento técnico establece además criterios para determinar dónde colocarla. Entre ellos se encuentra su instalación sobre la vía con mayor aforo vehicular o, en determinados casos, sobre la vía de un solo sentido que tenga mayor cantidad de carriles.

La señal puede complementarse con un señalamiento de confirmación que incluya la leyenda “Preferencia de paso”, según contempla el propio manual de dispositivos para el control del tránsito.