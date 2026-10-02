La indicación adquiere especial importancia en los cruces donde no existe un semáforo que determine el orden de paso.

Una de las señales de tránsito más reconocibles de México tiene forma de octágono, fondo rojo y la palabra “ALTO” en letras blancas, un diseño que permite identificarla rápidamente en calles y avenidas.

En la Ciudad de México, esta señal corresponde al SR-6 “ALTO”, dentro de los señalamientos restrictivos.

Respetarla no significa solamente reducir la velocidad. Cuando aparece esta señal, el conductor debe realizar una detención y comprobar las condiciones de la vía antes de avanzar, especialmente cuando se aproxima a una intersección.

Qué significa la señal de tránsito SR-6 “ALTO”

La señal SR-6 “ALTO” indica que los vehículos deben detenerse antes de continuar. Su característica principal es su forma octagonal, acompañada por el fondo rojo y la leyenda blanca.

La indicación adquiere especial importancia en los cruces donde no existe un semáforo que determine el orden de paso. El conductor debe detenerse y respetar las reglas de prioridad establecidas para ese punto de la vía.

La señal también puede complementarse con una línea de alto sobre el pavimento, que marca el lugar donde debe realizarse la detención.

Señal de ALTO: por qué es importante respetarla

La señal de ALTO permite ordenar la circulación en intersecciones y otros puntos donde es necesario establecer una detención obligatoria antes de continuar. Respetarla ayuda a que los conductores puedan comprobar las condiciones del cruce y evitar conflictos con otros vehículos, peatones y ciclistas.

Además, detenerse por completo adquiere especial importancia en los cruces sin semáforo, donde existen reglas específicas de prioridad para los distintos usuarios de la vía. Por eso, ante esta señal, no basta con reducir la velocidad: el conductor debe detener el vehículo y continuar únicamente cuando las condiciones del tránsito permitan hacerlo de manera segura.

El conductor debe detenerse y respetar las reglas de prioridad establecidas para ese punto de la vía. Shutterstock

Qué dice el Reglamento de Tránsito de la CDMX

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece en su artículo 8, fracción I, que los conductores deben respetar la señalización vial de acuerdo con el anexo de los dispositivos para el control del tránsito.

La misma fracción establece que los conductores de vehículos motorizados que incumplan esta disposición pueden recibir una multa equivalente a 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de tres puntos de penalización en la licencia para conducir. Cuando la infracción es captada mediante sistemas tecnológicos, corresponde un punto a la matrícula vehicular.

Para 2026, la UMA diaria es de $117.31. Por lo tanto, las sanciones equivalen a $1,173.10, $1,759.65 o $2,346.20, según el nivel de la multa.

Además, el artículo 10 establece que, en las intersecciones, el conductor debe ajustarse al señalamiento restrictivo para determinar las preferencias de paso. El reglamento también contempla reglas específicas para peatones y otros usuarios de la vía.

La versión del reglamento consultada anteriormente indicaba como última reforma el 31 de marzo de 2022, pero esa referencia quedó desactualizada: el ordenamiento tuvo modificaciones posteriores y la versión disponible con la reforma del 6 de mayo de este año y mantiene la sanción prevista en el artículo 8, fracción I.