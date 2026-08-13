A pocos minutos de Puerto Madero, la Ciudad de Buenos Aires se prepara para sumar un desarrollo urbano de gran escala que buscará redefinir el vínculo entre la ciudad y el Río de la Plata. Se trata de Ramblas del Plata, un proyecto que se levantará en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca y que contempla una inversión cercana a los US$1.800 millones.

El emprendimiento ocupará unas 71 hectáreas y combinará viviendas, espacios comerciales, oficinas, hoteles y áreas verdes, con una característica central: gran parte del terreno será de uso público y estará integrada al paisaje costero.

Cómo será Ramblas del Plata, el nuevo barrio de Buenos Aires

El proyecto tendrá como eje una rambla peatonal de dos kilómetros de extensión y 40 metros de ancho, diseñada como un gran paseo urbano sin circulación de automóviles.

A lo largo de este corredor habrá locales gastronómicos, comercios, espacios de descanso, ciclovías y sectores parquizados. También se proyectan una bahía central y cinco puentes que conectarán diferentes áreas del desarrollo.

La propuesta busca aplicar el concepto de “ciudad caminable”, con servicios y actividades ubicados a poca distancia de las viviendas para reducir la necesidad de utilizar el automóvil.

Ramblas del Plata, Buenos Aires. Ramblas.

Más de 10.000 viviendas y nuevos espacios comerciales

Del total del terreno, alrededor del 29% estará destinado al desarrollo privado, donde se podrán construir hasta 895.000 metros cuadrados.

El masterplan contempla más de 10.000 viviendas, además de hoteles, oficinas, espacios de coworking, edificios de usos mixtos y unos 36.000 metros cuadrados destinados a locales comerciales.

También se prevé la construcción de un colegio de aproximadamente 10.000 metros cuadrados y un centro de salud.

Hasta el momento, Grupo IRSA ya comercializó 19 lotes por más de US$100 millones, que implican unos 170.000 metros cuadrados de construcción. Otros terrenos se encuentran en proceso de negociación.

Ramblas del Plata, Buenos Aires. Ramblas.

Un gran parque público frente al Río de la Plata

Uno de los principales componentes del proyecto será el espacio público. Más del 70% del terreno quedará destinado a áreas públicas, con unas 38 hectáreas que serán cedidas al Gobierno de la Ciudad.

El plan incluye un parque de aproximadamente 27,5 hectáreas, que se convertiría en uno de los espacios verdes más grandes de Buenos Aires, además de paseos deportivos, corredores verdes y sectores destinados al encuentro y la recreación.

La propuesta también busca conectar el nuevo barrio con la Reserva Ecológica Costanera Sur, generando una continuidad de espacios verdes junto al río.

Ramblas del Plata, Buenos Aires. Ramblas.

Una bahía, cinco puentes y un gran espejo de agua

El proyecto incorporará un espejo de agua de unas 12 hectáreas, que tendrá una función tanto paisajística como hidráulica.

La infraestructura estará acompañada por vegetación autóctona, juncales y áreas destinadas a favorecer la biodiversidad. El plan contempla superar los 6.000 árboles, incluyendo especies nativas como coronillos, que sirven de refugio y alimento para distintas especies de mariposas.

Para administrar el agua de lluvia también se implementará un sistema urbano de drenaje sustentable, pensado para captar, retener e infiltrar el agua antes de su liberación.

Ramblas del Plata, Buenos Aires. Ramblas.

Cuándo comenzaron las obras de Ramblas del Plata

Los trabajos de infraestructura, saneamiento, apertura de calles y vialidad comenzaron a principios de 2025. Desde entonces, ya fueron incorporados más de 1.800 árboles y el proyecto prevé sumar varios miles más durante las siguientes etapas.

Además, las primeras fases contemplan espacios deportivos y recreativos, entre ellos canchas de pádel, un driving de golf y otras instalaciones vinculadas al parque.

La historia detrás del terreno de la ex Ciudad Deportiva de Boca

El predio tiene una historia vinculada directamente con Boca Juniors. El club adquirió las tierras en 1962 con la intención de construir un estadio para unas 140.000 personas y un complejo deportivo, aunque el proyecto nunca llegó a concretarse.

En 1991, Boca vendió el terreno por unos US$22 millones. Seis años después, IRSA adquirió las tierras por aproximadamente US$51 millones con la intención de impulsar allí un nuevo desarrollo.

Más de tres décadas después, el proyecto busca transformar este sector de Costanera Sur en un nuevo polo urbano frente al río, con viviendas, comercios y servicios integrados a parques y espacios públicos.