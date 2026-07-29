En una ciudad como Buenos Aires, donde millones de personas se trasladan todos los días para trabajar, estudiar o realizar trámites, la conectividad del transporte público es uno de los principales desafíos. Si bien la red de Subte conecta gran parte de la Capital Federal, todavía existen sectores estratégicos que no cuentan con acceso directo, lo que obliga a combinar distintos medios de transporte y extiende los tiempos de viaje.

Con el objetivo de mejorar esa situación, un grupo de especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) elaboró un proyecto que propone una profunda transformación de la red. La iniciativa busca ampliar el alcance del Subte, reforzar la conexión entre el norte y el sur de la Ciudad y sumar enlaces con puntos clave como Puerto Madero, Aeroparque Jorge Newbery y Ciudad Universitaria.

Según explicó Roberto Agosta, director del Departamento de Transporte de la UBA, el crecimiento de la red durante las últimas décadas dejó sin cobertura directa a lugares de gran movimiento, entre ellos la Terminal de Ómnibus de Retiro, el entorno de Tribunales de Retiro y Puerto Madero. La propuesta apunta a corregir esas limitaciones mediante una reorganización de los recorridos y nuevas extensiones.

El subte podría llegar a Puerto Madero y Aeroparque. ChatGPT.

Las modificaciones que propone el proyecto para la red de Subte

El plan, presentado originalmente en 2007, contempla distintos cambios para mejorar la integración del sistema.

Extensión de la línea E

Una de las principales iniciativas consiste en convertir la línea E en un corredor que atraviese la Ciudad de manera más eficiente. Para ello, se plantea extender su recorrido por las avenidas Libertador, Pueyrredón y Las Heras hasta llegar a Plaza Italia.

De concretarse, esta modificación permitiría una conexión directa con la línea D, además de mejorar el acceso a la zona de Catalinas y al área central porteña.

Las modificaciones que propone el proyecto para la red de Subte. Foto: Ciudad de Buenos Aires

Cambios en las líneas H y F

Otro de los ejes del proyecto se centra en las terminales norte de las líneas H y F —esta última aún pendiente de construcción—.

Los especialistas proponen que la futura línea F avance hacia la costa del Río de la Plata para facilitar la conexión con la red ferroviaria y llegar a destinos de alta demanda como el Aeroparque Jorge Newbery y la Ciudad Universitaria.

Además, recomiendan que su trazado se desarrolle bajo la avenida Córdoba, en lugar de la avenida Santa Fe. El recorrido incluiría estaciones en puntos estratégicos como 9 de Julio, Florida y Catalinas, para luego ingresar a Puerto Madero a través de la avenida Juana Manso.

El subte podría llegar a Puerto Madero y Aeroparque. Emova

El debate sobre las prioridades de expansión

Aunque la propuesta fue bien recibida por distintos especialistas, algunos consideran que el orden de las obras debería modificarse.

El ingeniero Silvio Bressan, docente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), coincidió en que es necesario mejorar la conexión entre el norte y el sur de la Ciudad, aunque señaló que, antes de extender el recorrido hacia Puerto Madero, sería conveniente priorizar la llegada a sectores con una demanda diaria más alta, como Ciudad Universitaria.

En la misma línea, el arquitecto Roberto Converti sostuvo que cualquier plan de expansión debería ir acompañado por una mayor inversión para acelerar la ejecución de las obras y elevar la calidad del servicio, con el objetivo de consolidar una red de Subte más eficiente, moderna e integrada para los millones de usuarios que la utilizan cada día.