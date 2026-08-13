Aumento en colectivos, subte y trenes en el AMBA: cuánto costará el pasaje a partir del 1 de agosto.

La integración tarifaria de la Red SUBE sufrió un cambio que impacta directamente en quienes utilizan distintos medios de transporte para llegar a la Ciudad de Buenos Aires. Desde este mes, dejó de aplicarse el descuento del 50% en el segundo viaje cuando la combinación se realiza entre un tren y el subte.

De esta manera, quienes llegan a la Ciudad en tren y luego continúan el recorrido en subte deben abonar la tarifa completa del segundo tramo, ya que esa combinación dejó de estar contemplada dentro del beneficio que reducía su costo.

Red SUBE: qué descuento se mantiene para subte y colectivos porteños

El cambio no afecta a todas las combinaciones. Desde el área de Transporte del Gobierno porteño señalaron que el esquema de descuentos continúa vigente para el subte y las 27 líneas de colectivos que dependen de la Ciudad.

En estos servicios, el sistema mantiene el siguiente esquema:

Primer viaje: se paga la tarifa completa.

Segundo viaje: tiene un descuento del 50%.

Tercer viaje y siguientes: cuentan con una bonificación del 75%.

Para acceder a estos descuentos, los distintos viajes deben realizarse dentro de un período máximo de 120 minutos.

Subte Buenos Aires Emova

¿Por qué se eliminó el descuento de Red SUBE entre tren y subte?

La modificación está vinculada con el financiamiento de las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones.

Según la explicación brindada desde el Gobierno porteño, la Nación dejó de financiar la integración tarifaria correspondiente a los viajes que combinan servicios nacionales con otros administrados por la Ciudad o por gobiernos provinciales y municipales.

Por ese motivo, la combinación tren + subte dejó de contar con el descuento del 50% que anteriormente se aplicaba automáticamente sobre el segundo tramo.

Qué beneficios de transporte siguen vigentes

La modificación de la Red SUBE no implica la eliminación de todos los descuentos y tarifas especiales. Continúan vigentes otros beneficios destinados a distintos grupos de pasajeros.

Entre ellos se encuentran la Tarifa Social, las tarifas Maestro y Estudiantil, el Boleto Educativo, los pases destinados a personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Por lo tanto, quienes cuenten con alguno de estos beneficios mantienen las condiciones específicas que correspondan a cada caso.

¿Por qué se eliminó el descuento de Red SUBE entre tren y subte? ChatGPT

Cómo afecta el cambio a quienes viajan en tren y subte

En términos concretos, el cambio implica que una persona que llegue en tren y luego tome el subte ya no tendrá el descuento del 50% en el segundo viaje por esa combinación.

En cambio, los pasajeros que realicen combinaciones comprendidas dentro de los servicios que mantienen la integración tarifaria —como determinados viajes entre colectivos y subte porteños— continúan accediendo a las bonificaciones correspondientes, siempre que respeten la ventana de 120 minutos establecida por el sistema.