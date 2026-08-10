Construir un destino con reconocimiento internacional requiere planificación, continuidad y una estrategia sostenida en el tiempo. La reciente realización de Meet Up Argentina volvió a confirmar el liderazgo regional de Buenos Aires en el turismo de reuniones y la fortaleza de una cadena de valor que integra infraestructura, conectividad, servicios especializados y una oferta preparada para recibir eventos de escala internacional. Este segmento constituye, además, un pilar fundamental para el desarrollo económico, porque genera oportunidades de empleo y moviliza a múltiples sectores productivos de la Ciudad.

Una agenda de eventos MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones) en constante expansión es el termómetro más preciso para dimensionar este impacto. Con más de 1.100 encuentros realizados en el distrito —900 congresos y convenciones, y 135 ferias y exposiciones—, Buenos Aires volvió a superar sus propias marcas. En este sentido, estudios realizados por el Observatorio Turístico de la Ciudad permiten estimar el aporte de este tipo de eventos a la economía local. En 2025, una feria internacional generó un impacto económico superior a los $26.400 millones. De ese total, $13.847 millones, más del 50%, se distribuyeron de manera indirecta entre el alojamiento, la gastronomía, el transporte y distintas actividades realizadas en Buenos Aires.

La misma dinámica se observó en un congreso médico nacional que produjo un impacto total de más de $2.800 millones. En ese caso, el 66% correspondió al gasto indirecto generado en la Ciudad. Estos números evidencian que una parte sustancial de los beneficios se distribuye en el entramado productivo local y alcanza a miles de personas que trabajan en actividades relacionadas con el turismo.

Este volumen es posible gracias a un ecosistema de infraestructura de primer nivel. Predios emblemáticos como La Rural, la vanguardia del Centro de Convenciones de Buenos Aires y el valor de polos estratégicos como el Hotel Hilton en Puerto Madero demuestran la competitividad de la Ciudad en el ámbito internacional. A esta oferta sólida se suma BA Ferial (ex Centro Costa Salguero), una propuesta que amplía nuestra capacidad para albergar convocatorias de cualquier escala y potencia nuestro posicionamiento como referencia MICE en la región.

Sin embargo, la competitividad de un destino no se agota en sus sedes: una de las grandes ventajas de Buenos Aires está en lo que sucede cuando termina la jornada de trabajo. La gestión de Jorge Macri al frente del Gobierno porteño ha puesto el foco en garantizar que la oferta turística y de entretenimiento responda a los estándares más exigentes. Quienes nos visitan encuentran una experiencia gastronómica que deslumbra, uniendo la mística de los Bares Notables con las cocinas premiadas por la Guía Michelin y distinciones internacionales, todo complementado por una infraestructura hotelera de primer nivel y una propuesta cultural inigualable. Esta combinación de identidad, calidad y respaldo institucional convierte a la Ciudad en una sede que no solo se elige, sino que se disfruta y se repite.

El turismo de reuniones representa un segmento altamente rentable. Liderar el ranking de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) por 15 años consecutivos en el continente es la confirmación de un compromiso sostenido con el desarrollo y la proyección internacional. Buenos Aires demuestra, día a día, que está en constante movimiento y abierta todo el año para recibir a quienes la visitan, cualquiera sea el motivo. Con una gestión que acompaña y una identidad única, reafirmamos nuestro lugar como un escenario de referencia de encuentros globales.