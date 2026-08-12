Construirán una calle pavimentada con oro en el distrito más lujoso de este país: tendrá más de 1000 tiendas.

Las autoridades locales han presentado formalmente un proyecto significativo que revolucionará el paisaje comercial y turístico de la ciudad: la edificación de una calle pavimentada con oro, situada en un nuevo distrito dedicado al comercio del metal precioso.

Este ambicioso desarrollo integra el recientemente inaugurado Dubai Gold District, un área que albergará más de mil tiendas acreditadas en oro, joyería, cosmética, perfumería y otros bienes de lujo, con el objetivo de establecer a la ciudad como un punto de referencia global en el comercio del oro.

Además, los promotores del distrito han enfatizado el profundo significado que tiene el oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad.

Dubai Gold District: qué es y por qué es único

Este distrito forma parte de un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, conocido por su tradicional mercado de oro, donde se han operado intercambios de metales preciosos durante décadas. La iniciativa busca fusionar esa tradición con infraestructura moderna para reforzar el estatus de la ciudad como destino líder en comercio de oro.

El Dubai Gold District es un nuevo desarrollo urbano creado para consolidar todas las actividades relacionadas con el oro y la joyería en un solo lugar. La zona está concebida como un centro global para la venta de oro, comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios asociados.

Construirán una calle pavimentada con oro en el distrito más lujoso de este país: tendrá más de 1000 tiendas. Dubai Media Office

La calle pavimentada con oro que causa furor: lujo e innovación

La Gold Street, conocida por ser la vía pavimentada en oro, se establece como la principal característica del distrito. Aunque aún no se han revelado detalles técnicos exhaustivos ni una fecha de inauguración precisa, las autoridades han confirmado que la construcción de esta calle implicará “elementos de oro” y que funcionará como un atractivo singular en el contexto comercial.

Más allá de su significado simbólico, esta calle tiene la intención de convertirse en un ícono que amalgama el patrimonio cultural asociado con el oro y la innovación arquitectónica, destacando la relevancia histórica y moderna del metal precioso en la ciudad.

Construirán una calle pavimentada con oro en el distrito más lujoso de este país: tendrá más de 1000 tiendas. Shutterstock

Más de 1.000 tiendas: un ecosistema global de comercio

Una de las características más destacadas del Dubai Gold District es su notable variedad de tiendas y servicios. Este espacio albergará a más de 1000 minoristas especializados en categorías tales como:

Oro.

Joyería.

Perfumería.

Cosmética.

Productos de estilo de vida.

Entre las marcas que se anticipa que participen, se incluyen prominentes nombres tanto a nivel regional como internacional, con tiendas insignia que consolidarán la diversidad del distrito.

Turismo de lujo y comercio internacional: el boom del nuevo distrito dorado

El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro.

Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.