Quieren hacer oficiales 3 nuevos feriados por la llegada del Papa a Argentina.

Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca que el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 sean declarados días no laborables en todo el país debido a la visita del papa León XIV a la Argentina.

La iniciativa fue presentada por el diputado nacional Jorge Taiana y, de acuerdo con lo informado por el legislador, ya cuenta con el respaldo de más de 20 integrantes de la Cámara baja.

¿Por qué proponen tres días no laborables por la visita del Papa?

La propuesta contempla una medida de carácter excepcional para que los ciudadanos puedan participar de los actos oficiales y celebraciones litúrgicas que se realicen durante la estadía del pontífice.

Según los fundamentos del proyecto, declarar estas tres jornadas como no laborables permitiría facilitar la asistencia de quienes quieran formar parte de las distintas actividades previstas durante la visita apostólica.

La iniciativa sostiene que la llegada de León XIV constituye un acontecimiento de relevancia histórica, espiritual e institucional para el país.

León XIV visitará Argentina. Shtterstock

Qué dice el proyecto presentado en Diputados

El pedido apunta a que el Poder Ejecutivo Nacional analice la posibilidad de establecer las tres jornadas no laborables en el marco de las facultades previstas por el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales.

Los impulsores consideran que la magnitud de la visita justifica una medida extraordinaria que permita organizar con mayor facilidad la participación de la población en las actividades vinculadas con la presencia del Papa.

Además, el proyecto solicita que durante esos días se garantice la circulación de las personas y una oferta suficiente de transporte público, teniendo en cuenta el movimiento que podrían generar los eventos.

Qué dice el proyecto presentado en Diputados.

La importancia de la llegada de León XIV a la Argentina

Entre los argumentos de la iniciativa también aparece el vínculo de la Argentina con Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano, y la continuidad que los autores del proyecto encuentran entre su pontificado y el de León XIV.

Taiana sostuvo que la visita representa una oportunidad para fomentar el encuentro entre los argentinos y recuperar espacios de diálogo y fraternidad.

En los fundamentos, el diputado destacó además el mensaje de León XIV relacionado con la dignidad humana y la justicia social, dos ejes que, según planteó, adquieren especial relevancia en el contexto actual.

Qué falta para que sean oficiales los tres días de descanso

Por el momento, el 9, 10 y 11 de noviembre de 2026 no son feriados ni días no laborables confirmados. Se trata de una propuesta presentada ante la Cámara de Diputados que deberá avanzar por las vías correspondientes antes de que pueda convertirse en una medida oficial.

Por eso, quienes quieran saber si finalmente tendrán tres días de descanso extra por la visita del papa León XIV deberán esperar una decisión formal del Gobierno.