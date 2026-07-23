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Aerolíneas Argentinas amplió su plan de renovación de flota y prevé incorporar 20 aviones entre 2027 y 2031, dos más que los contemplados en el programa presentado a fines del año pasado. La empresa reemplazará las aeronaves más antiguas, aumentará alrededor de un 10% su capacidad de asientos y renovará el 60% de los equipos utilizados para vuelos de largo alcance.

El nuevo esquema incluye seis Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10 y seis Boeing 737 MAX 8. La operación se realizará mediante contratos de leasing y, según la compañía, será financiada con recursos propios, sin aportes del Tesoro.

El anuncio fue realizado durante la Feria Internacional de Farnborough, en Inglaterra, donde el presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, formalizó parte de los acuerdos con las empresas que proveerán los aviones.

La iniciativa representa una ampliación y una reformulación del plan que la línea aérea había anunciado en noviembre de 2025. En ese momento, la empresa había iniciado la búsqueda de oferentes para incorporar 18 aeronaves: cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8.

Nuevas aeronaves

Ahora, Aerolíneas elevó de cuatro a seis la cantidad de A330neo y de dos a seis los MAX 8, mientras que eliminó del programa los cuatro MAX 9. La cantidad prevista de MAX 10 se mantuvo sin cambios, en ocho unidades.

Así, el número total de incorporaciones creció de 18 a 20 aviones. Sin embargo, la empresa no proyecta una expansión equivalente del tamaño de su flota, que se mantendría en torno a las 84 aeronaves, ya que los nuevos equipos reemplazarán unidades que serán retiradas. El crecimiento se producirá en la capacidad: los modelos elegidos tienen más asientos que aquellos a los que sustituirán.

Airbus 330NEO. Foto: Airbus

Los primeros dos Boeing 737 MAX 8 llegarían en 2027. En tanto, la incorporación de los A330neo comenzaría durante el primer semestre de 2028. Estos últimos estarán destinados principalmente a las rutas de largo alcance hacia Europa y los Estados Unidos.

La compañía sumará asientos de clase Premium Economy en sus vuelos internacionales

Los nuevos Airbus tendrán una configuración de 291 asientos: 30 en clase Ejecutiva, 24 en Premium Economy y 237 en Economy. De esta manera, Aerolíneas incorporará por primera vez una cabina Premium Economy en sus vuelos internacionales .

Además, el programa contempla renovar las cabinas de los Airbus A330-200 que continúen operativos. La inversión presentada el año pasado incluía más de u$s 65 millones destinados específicamente a nuevos asientos, interiores y sistemas de conectividad a bordo. Ese monto no correspondía al costo total de incorporación de las aeronaves, que se contratarían bajo la modalidad de leasing.

El año pasado se había anunciado una inversión de más de u$s 65 millones destinados a la renovación de cabinas y la incorporación de wifi a bordo

La empresa sostiene que el plan es posible por la mejora de sus resultados operativos. En 2025, Aerolíneas completó por primera vez desde su reestatización un ejercicio sin recibir transferencias del Estado para financiar su funcionamiento y cerró con superávit por segundo año consecutivo.

El programa también busca reducir el consumo de combustible, los costos de mantenimiento y el costo por asiento. Los Boeing 737 MAX estarán destinados a los vuelos domésticos y regionales, mientras que los A330neo reemplazarán progresivamente a parte de la actual flota de fuselaje ancho.