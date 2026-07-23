Este jueves el nuevo proyecto con modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal será enviado al Congreso tras la presentación oficial del ministro de Economía Luis Caputo. Los cambios que propone son adecuados, según el análisis del tributarista César Litvin.

Al ser consultado sobre la posibilidad de eliminar el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, Litvin fue enfático: “Hoy es una utopía pensar en eliminar el Monotributo. En la Argentina ha dejado de ser solo un sistema simplificado de impuestos para convertirse en una red de contención social y una forma de formalizar a millones de personas que, de otra manera, estarían en la informalidad total”, explicó en diálogo con radio Rivadavia.

La trampa del Régimen General y la inocencia fiscal

Uno de los mayores problemas que enfrenta el contribuyente promedio radica en la rigidez de los límites de facturación y en el gran salto normativo que exige la transición hacia el régimen de Responsables Inscriptos, según el análisis del tributarista.

Es así que plantea que cuando las escalas no acompañan el ritmo inflacionario, el sistema vulnera implícitamente el principio de inocencia fiscal: el contribuyente queda expuesto a presunciones punitivas, exclusiones automáticas o recargos severos sin que exista una verdadera capacidad contributiva excedida ni una voluntad de evasión.

Litvin define esta problemática como el verdadero “nudo gordiano” de la fiscalidad argentina. “El paso del Monotributo al Régimen General es un abismo. Un contribuyente que se pasa por un peso del límite de repente tiene que empezar a pagar IVA, Ganancias y Autónomos, lo cual le quita gran parte de su rentabilidad”, señaló. En este sentido, consideró urgente “ensanchar” las escalas para transformar ese abismo en un puente gradual y previsible.

Luis Caputo presentó el nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal que será enviado este jueves al Congreso.

“La verdadera reforma tributaria está pendiente”

El proyecto elimina los topes actuales y habilita a los contribuyentes a rectificar sus declaraciones para corregir inconsistencias sin quedar fuera del régimen. Poco antes de su presentación, Litvin ya había considerado “un alivio para los profesionales y prestadores de servicios” que se ejecuten medidas que apunten a modificar las escalas actuales.

Por otra parte, al ser consultado acerca de la restitución del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos personales, el tributarista advirtió que la eliminación de la cuarta categoría respondió a una estrategia electoral que dejó un desequilibrio fiscal significativo. Sin embargo, remarcó la importancia de la progresividad y la actualización automática para evitar que el tributo recaiga sobre sectores sin verdadera capacidad económica.