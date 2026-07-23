Este jueves, 23 de julio de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.535 para la compra y $ 1555.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue ha sido del 14.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que esta cifra es menor que la volatilidad anual del 17.83%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.555, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.375.

Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1470.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pexels).

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las condiciones para la compra de divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: