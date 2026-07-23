Construyen el puente colgante más largo del mundo y desafía las leyes de la física: tiene 2.300 metros de longitud, 8 carriles y es el orgullo de un país Fuente: China Daily

China avanza con una de las obras de ingeniería más impactantes del planeta. Se trata del puente Zhangjinggao, una megaestructura que cruzará el río Yangtsé y que romperá varios récords mundiales gracias a un diseño considerado imposible hasta hace pocos años.

La obra, que está prevista para inaugurarse en 2028, contará con un vano principal de 2.300 metros, una cifra nunca antes alcanzada en un puente colgante y que supera por primera vez la barrera histórica de los 2.000 metros.

Se trata de la mayor longitud jamás proyectada en un puente colgante. La inversión asciende a unos 31.167 millones de yuanes, cerca de 4.000 millones de euros, y la apertura al tráfico está prevista para 2028.

Construyen el puente colgante más largo del mundo y desafía las leyes de la física: tiene 2.300 metros de longitud, 8 carriles y es el orgullo de un país Fuente: China Daily

Por qué el puente de 2.300 metros rompe una barrera histórica

Ningún puente colgante había superado nunca los 2.000 metros de tramo principal. Los expertos del sector consideraban ese umbral una frontera imposible, impuesta por la resistencia de los cables de acero, la estabilidad aerodinámica de la plataforma bajo viento intenso y la capacidad de los anclajes para absorber tensiones en los extremos.

Las condiciones del emplazamiento obligaron a forzar ese límite. Las torres alcanzarán 350 metros sobre el agua, el equivalente a un rascacielos de 125 pisos, y serán las más altas de cualquier puente colgante del planeta. Esa elevación permite tender los cables en el ángulo necesario y garantizar el paso libre de los grandes buques.

Construyen el puente colgante más largo del mundo y desafía las leyes de la física: tiene 2.300 metros de longitud, 8 carriles y es el orgullo de un país Fuente: China Daily

Qué dimensiones tendrá y cuántos carriles

La estructura sumará 7.900 metros de longitud sobre el río, con secciones de acceso al norte y al sur y dos tramos de navegación diferenciados, dentro de un trazado total que ronda los 30 kilómetros.

El tramo sobre el cauce contará con ocho carriles repartidos en dos sentidos, con una velocidad de diseño de 100 kilómetros por hora. La obra cruza el río Yangtsé, en la provincia china de Jiangsu, y conecta tres ciudades que hoy carecen de enlace rodado directo en ese punto.

Cuáles son los seis récords mundiales que batirá

La concentración de marcas responde a que casi cada elemento del puente se ha diseñado sin precedentes previos:

El mayor vano principal de un puente colgante de la historia.

La torre de suspensión más alta del mundo.

El cable principal de alta resistencia de mayor longitud.

La cimentación compuesta con anclaje al suelo más grande registrada.

La longitud continua más extensa de viga de acero en un único tramo.

El dispositivo telescópico de mayor desplazamiento.

Cómo avanzan las obras

El 1 de diciembre de 2025, la coronación de la torre sur del canal sur completó la estructura principal de las cuatro torres. La operación exigió más de 630 días de trabajo continuo y 34.000 toneladas de acero, casi cinco veces el peso de la Torre Eiffel.

El montaje de cada segmento se ejecuta con una precisión de ±3 milímetros en los tres ejes del espacio. Para lograrlo se emplea un sistema de tubo de acero relleno de hormigón, aplicado por primera vez en este tipo de puente, que reduce el peso de las torres un 50% y aumenta su capacidad de carga un 30% frente a los métodos convencionales.

Qué cambiará cuando abra en 2028

El trazado actual obliga a grandes rodeos por carretera o al uso de ferris entre las dos orillas. Con el puente en servicio, el trayecto entre los dos extremos pasará de 60 a 20 minutos.

El impacto va más allá del tiempo de viaje. La conexión afecta directamente al transporte de mercancías entre las zonas portuarias y los distritos industriales del interior de la provincia, en una región que concentra buena parte de la actividad exportadora del país.