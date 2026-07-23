Messi apagó la última ilusión

“ Salió todo mal ”. Así lo sintetizó una fuente oficial que miraba de reojo las tratativas del Gobierno para agasajar masivamente a la Selección. “ Ni la tregua con la AFA sirvió ”, agregó este funcionario, que dio cuenta de los efímeros pero reales contactos subterráneos con Claudio Tapia, quien había asegurado que los futbolistas no querían una recepción grandilocuente tras la derrota.

Todo fue cuesta arriba en la previa a la final, cuando ya había caído mal el posteo del vocero Adrián Ravier, quien hablaba de que Argentina era un “país bananero” por la forma que se afrontaba la semana pasada la causa Malvinas.

Fuentes oficiales confirmaron que el Presidente anunció un feriado sin haber tenido garantía alguna de la postura de los jugadores. Hasta la noche del domingo solo habían existido comunicaciones con el protocolo de la entidad futbolística, que no adelantaba la jugada. “ No es algo que podamos controlar, Javier decidió jugarse esa carta. Salió mal porque los jugadores no querían, pero fue su decisión ”, aclaró uno de sus colaboradores que trabajó en la logística.

Los ministros, aún en ese contexto a ciegas, creyeron hasta la mañana del lunes que el día festivo podía seguir en pie el martes. Llegaron a mantener conversaciones en sus despachos esa misma mañana, pero todo se desmoronó. “ Todo se derrumbó cuando dijeron que Messi no venía con el equipo, ahí bajamos todo ”, sentenciaron.

(260719) -- NUEVA YORK, 19 julio, 2026 (Xinhua) -- Jugadores de Argentina salen de la cancha al término del partido final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante España, celebrado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. (Xinhua/Li Ming) (rtg) (vf) Fuente: XinHua Li Ming

Entre anuncios y desencuentros

Luego de su viaje a Brasil, el mandatario brindará este domingo su discurso en la exposición de La Rural, donde los productores esperan una nueva rebaja de retenciones. Lo dan por hecho.

Lo que podría ser una oportunidad ideal para capitalizar políticamente la escena, el líder libertario aprieta su puño, pero de bronca. En el marco de la recorrida del equipo protocolar de la Presidencia en el predio de Palermo, Milei tomó conocimiento que fue invitada Victoria Villarruel.

El Ejecutivo prevé otro operativo para aislarla a la vicepresidenta, que fue apartada de la comitiva nacional en los actos patrios en Rosario y Tucumán. “ Si viene, claramente irá a un sector lejano del palco. No hay chance que esté cerca de Javier ”, señaló un funcionario que monitorea el dispositivo de seguridad.

La grieta por las dietas

Crece la grieta en el Congreso y no necesariamente por la política. Las dietas de los senadores vuelven a aumentar y cobrarán $12 millones en bruto, superando la inflación de este año. El motivo es que sus salarios están atados a la paritaria del personal parlamentario, algo que no ocurre en Diputados.

Los legisladores de la Cámara Baja admiten su malestar y ya lo plantearon formalmente a las autoridades. Estarían percibiendo casi cinco millones menos si no reciben actualización de cara a agosto. El reclamo ocurre debajo de la superficie porque son conscientes que a la sociedad le puede irritar alguna queja pública.

“ Hay una gran demagogia en torno a este tema, pero, más allá de salir a reclamar a la Presidencia no podemos hacer otra cosa, se nos van los asesores porque cobran un palo. Nos faltan colaboradores, nadie quiere venir por esa plata. Los choferes hacen Uber a la noche ”, lamentó un diputado.

Mariano Gonzalez

También denuncian que la motosierra empieza a afectar su sistema de traslado, con más restricciones para viajar en vuelos o en determinadas distancias en auto. A diferencia de la Cámara Alta, los libertarios en Diputados mantienen su postura de austeridad.