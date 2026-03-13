El Gobierno de una de las provincias más turísticas del país anunció el desarrollo de una nueva autopista que será clave no solo para los visitantes y locales, sino también para la economía regional. Esta nueva vía promete ser “una de las obras de infraestructura vial más importantes de las últimas décadas”, ya que permite conectar el corredor bioceánico entre el Pacífico y el Atlántico. Los trabajos ya se encuentran en marcha con el foco en la liberación de la ruta para el tránsito, el movimiento de suelo para ampliar el camino, la instalación de alcantarillas y los alambrados perimetrales. Para estos avances, se prevé una inversión de más de 100 millones de dólares. El nuevo camino se ubicará en el corazón del Valle de Lerma en Salta y conectará la localidad de Cerrillos (desde la intersección con la Ruta Provincial 24) con El Carril (hasta la Ruta Provincial 33). De esta forma, se creará una nueva autopista en una zona de gran relevancia turística para la región. Esta nueva vía servirá como una alternativa estratégica a la actual Ruta Nacional 68, lo que aliviará el tránsito en el área metropolitana y mejorando la conexión con el sur de la provincia y hacia Cafayate. El Gobierno salteño anunció que esta autopista será esencial no solo por mejorar el tránsito y por los nuevos avances, sino porque traerá todas estas ventajas: La obra se realizará con fondos provinciales e implicará una inversión que rondará aproximadamente los $ 163.500 millones de pesos, es decir unos 115 millones de dólares. Por eso, se trata de la construcción vial más grande de la gestión actual. El proyecto tiene un plazo de ejecución de 36 meses (3 años) a partir del inicio formal de los trabajos, que se dio en septiembre de 2025. Además, se espera que la autopista esté operativa para fines de 2028.