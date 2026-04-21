El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires comunicó el avance de obra de un nuevo metrobús que se extenderá por casi 5 kilómetros en una autopista que vinculará el conurbano con la Capital Federal. El corredor facilitará que el transporte público opere en un carril exclusivo, lo que aliviará la congestión en la ruta y minimizará los embotellamientos. El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que transformará el tráfico de la Autopista Dellepiane de manera definitiva. El plan de obra incluye la edificación de un metrobús en una de las principales vías de acceso a la Ciudad. El carril exclusivo para el transporte público tendrá una longitud de 4,6 kilómetros y se conectará con la Avenida General Paz y el ya existente metrobús 25 de Mayo. En este contexto, se establecerán 4 paradas aisladas del tránsito para facilitar el ascenso y descenso de los pasajeros. En el marco del Masterplan Dellepiane, el Gobierno de la Ciudad tiene como objetivo transformar la movilidad de las más de 200.000 personas que utilizan este acceso. El eje principal es el vial, por lo que se propone dar continuidad a las colectoras de la autopista que actualmente se encuentran interrumpidas por las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. El proyecto incluye la construcción de un parque lineal que se extenderá por más de 4 kilómetros, el cual contará con espacios de esparcimiento, tales como postas deportivas y áreas verdes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos. Las obras también contemplan un plan hidráulico destinado a entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán, que desembocan en el arroyo Cildañez. Para obtener más información sobre los trabajos, se puede acceder a la página oficial del Gobierno de la Ciudad mediante este link.