El router actúa como el dispositivo principal encargado de distribuir la señal de internet, facilitando así la conexión de teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos. No obstante, su funcionamiento podría verse influenciado por numerosos factores, entre los cuales se encuentran la posición, los objetos circundantes o las interferencias.

Consecuentemente, existen numerosos trucos caseros que se comparten en internet con el propósito de optimizar el rendimiento de manera efectiva. Uno de los más populares sugiere la colocación de una moneda sobre el módem o router, con el fin de aumentar la potencia del WiFi y prevenir cortes o lentitud en su funcionamiento.

¿Poner una moneda encima del módem mejora la señal WiFi en el hogar?

El argumento principal de quienes sugieren colocar una moneda sobre el módem radica en que el metal de la moneda podría afectar la distribución de la señal WiFi en el interior del hogar, facilitando el redireccionamiento de las ondas hacia determinadas áreas.

De acuerdo con esta hipótesis, la moneda actuaría como un artefacto capaz de alterar el comportamiento de la señal, potenciando su alcance para que llegue con mayor fuerza y minimizando las pérdidas que pueda experimentar.

Tener una inadecuada señal de WiFi en el hogar puede transformarse en un inconveniente frecuente, especialmente cuando se depende de internet para labores, estudios o disfrutar de contenido que requiera conectividad. En este sentido, existe un método que podría contribuir a mejorar la conexión y únicamente se necesita una moneda.

No obstante, es importante señalar que, desde una perspectiva tecnológica, no existe respaldo que valide esta afirmación. Aunque algunos usuarios podrían notar beneficios, las mejoras en la señal de WiFi deben implementarse mediante la adecuada configuración del router.

Colocar una moneda encima del router de WiFi | Para qué sirve y por qué aconsejan hacerlo (foto: archivo)

Efectos de colocar objetos metálicos cerca del router

Muchos expertos en tecnología, telecomunicaciones e instalaciones de internet sostienen que colocar objetos metálicos sobre o cerca del router no mejora la señal, sino que puede generar interferencias.

Esto se origina en que los metales tienden a bloquear o desviar las ondas electromagnéticas, afectando negativamente la calidad de la conexión.

Adicionalmente, la cobertura parcial del módem podría obstaculizar la ventilación de los equipos, generando fallas en el correcto funcionamiento a largo plazo.

Factores que influyen en la potencia del WiFi y cómo mejorarlo

Existen diversos factores que pueden influir en la potencia de la señal del WiFi.

Con el fin de evitar pérdidas en la conexión, se dispone de una serie de trucos que contribuyen a obtener una conexión mucho más estable.

Los consejos más eficaces para mejorar la señal del Wi‑Fi:

Ubicación del módem : situarlo en una posición central y elevada favorece la adecuada distribución de la señal en toda la residencia

Evitar interferencias : mantenerlo distante de objetos metálicos, paredes gruesas y muebles voluminosos que obstruyan la señal

Reinicio del dispositivo : apagar y encender el router en intervalos regulares optimiza su rendimiento

Actualización del equipo : optar por dispositivos más modernos mejora tanto el alcance como la estabilidad del WiFi

Distancia con otros equipos : ubicarlo alejado de electrodomésticos susceptibles de causar interferencias en la conexión

Uso de repetidores: implementar amplificadores extiende la señal en residencias amplias o con múltiples habitaciones

Optimiza tu WiFi: ajustes, ubicación y ventilación del módem

Los especialistas en tecnología han determinado que existen ubicaciones en el hogar donde no se debería situar el router del wifi:

Cerca de objetos metálicos grandes.

Ventanas, dado que las redes públicas pueden interferir con su señal.

Cocina, puede causar interferencias y posibles accidentes.

La ubicación adecuada del router es crucial para la optimización de la señal y el rendimiento de la red inalámbrica.

Tener un router en un lugar elevado puede mejorar la señal. Además, mantener el dispositivo alejado de paredes gruesas aumenta la cobertura y la calidad de la conexión a internet.Cambiar la contraseña del WiFi regularmente es una buena práctica para evitar accesos no deseados. Asimismo, actualizar el firmware del router puede optimizar su rendimiento y seguridad.