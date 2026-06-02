Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Representación creada con IA)

Un asteroide impactará en la Tierra: la NASA ya dio la fecha y activó protocolos de defensa planetaria

Confirmado y oficial | Gustavo Petro decretó 42 horas de jornada laboral por semana: será a partir del miércoles 15

El uso de elementos cotidianos para resolver pequeños problemas del hogar se volvió una práctica habitual en muchas cocinas. Entre esos trucos, uno de los más comentados es colocar papel de aluminio en los cajones.

Aunque no se trata de una técnica nueva, miles de personas siguen utilizando este recurso por sus posibles beneficios en el cuidado de muebles, utensilios y almacenamiento diario.

Quienes aplican este método aseguran que puede ayudar a mantener el orden y proteger ciertas superficies dentro de la cocina.

Para qué sirve poner papel de aluminio en los cajones de la cocina

Una de las razones principales es que el papel de aluminio actúa como barrera protectora frente a manchas, restos de grasa, humedad o derrames accidentales.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina | Para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo. (Fuente: Representación creada con IA)

Al colocarlo en la base de los cajones, muchas personas logran evitar que migas, líquidos o residuos dañen directamente la madera o el material interior.

Otro uso frecuente es facilitar la limpieza. Cuando el aluminio se ensucia o deteriora, simplemente puede retirarse y reemplazarse por una nueva lámina.

Esto evita limpiezas profundas constantes y ayuda a conservar por más tiempo el interior de los muebles de cocina.

Poner papel de aluminio en los cajones de la cocina: por qué recomiendan hacerlo

Además de proteger superficies, algunas personas colocan papel de aluminio para organizar mejor cubiertos, moldes o utensilios pequeños.

Al cubrir el fondo del cajón, se genera una superficie uniforme que puede hacer más simple el mantenimiento general del espacio.

También hay quienes lo utilizan cerca de zonas donde se guardan productos sensibles a humedad o suciedad, como tapas, recipientes o bandejas.

¿Cuáles son los beneficios de usar papel de aluminio en cajones?

Protege contra manchas y grasa.

Ayuda a evitar humedad superficial.

Facilita la limpieza del cajón.

Permite reemplazo rápido y económico.

Ayuda a conservar mejor la superficie interior.

Antes de aplicarlo, se recomienda limpiar y secar bien el cajón para evitar encerrar suciedad o humedad debajo del material.