El clima en Argentina se mantiene con mañanas frescas y secas con leves destellos de sol durante las tardes. Si bien existe una calma climática hace varias semanas, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por la llegada de una fuerte tormenta con lluvias.

El diluvio golpeará las provincias ubicadas al centro del país y desde el SMN emitieron una alerta roja por la posible caída de granizo y fuertes vientos .

Qué localidades serán golpeadas por la tormenta

El organismo meteorológico informó que las condiciones climáticas en la provincia de Córdoba serán hostiles durante toda la semana.

Se esperan lluvias prolongadas desde la madrugada del martes hasta el domingo . Serán varios milímetros de agua acumulada y vientos ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

El temporal golpeará las siguientes localidades:

Córdoba Capital

Cosquín

Jesús María

Alta Gracia

Cruz del Eje

Mina Clavero

Villa Dolores

La Cumbrecita

Villa General Belgrano

Pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene frío por las mañanas con temperaturas de hasta un dígito y tardes soleadas.

El pronóstico extendido del clima indica que durante la semana las mañanas se mantendrán en torno a los 10°, mientras que la tarde más calurosa será la del viernes con 20°.