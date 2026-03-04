A través del Decreto 372/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV), una opción para ciudadanos argentinos que deseen completar estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional. Para ingresar, es necesario cumplir con requisitos específicos y aprobar un curso de admisión. Este programa representa una oportunidad significativa para aquellos que buscan adquirir habilidades y conocimientos, al tiempo que se involucran en la protección del país. El Servicio Militar Voluntario (SMV) constituye una opción voluntaria que permite a los ciudadanos integrarse a las Fuerzas Armadas y contribuir a la defensa nacional. Los soldados llevan a cabo funciones tácticas, logísticas y administrativas en diversas unidades y dependencias militares, recibiendo formación e instrucción especializada. Una vez que el voluntario apruebe el Curso de Admisión, será dado de alta en la Fuerza Aérea y firmará un compromiso de servicio por dos años, el cual es renovable una única vez hasta alcanzar los 28 años. Además, es necesario presentar diversos documentos de manera personal en el centro de incorporación más cercano al domicilio. Estos documentos son: El Servicio Militar Voluntario ofrece una serie de beneficios significativos, de los cuales se destacan: La participación como Soldado Voluntario no solo contribuye al fortalecimiento de la defensa nacional, sino que también proporciona una base sólida para el desarrollo personal y profesional de los individuos involucrados. El Gobierno planea realizar campañas de difusión para informar a los jóvenes sobre los beneficios del Servicio Militar Voluntario y sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.Se espera que el SMV contribuya a fortalecer la defensa nacional y fomente el sentido de pertenencia y compromiso entre los jóvenes argentinos con su país. La inscripción permanece abierta durante todo el año. Los interesados deben acudir al Centro de Incorporación Zonal más próximo a su domicilio. Para determinar cuál es el más cercano, se puede acceder a este enlace o comunicarse al (011) 4317-6000 INT. 15577.