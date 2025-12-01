En esta noticia La llegada de los F-16

Con Luis Petri ya de salida, su reemplazo, el militar Carlos Presti deberá renovar la cúpula de las Fuerzas Armadas. Esto se debe a varios motivos, en primer lugar, pondría a oficiales que responden a la hermana del presidente y, en segundo lugar, al no haberse retirado, debe jubilar a aquellos que tienen más jerarquía que él.

Presti tendrá a su cargo una cartera que tiene gastos discrecionales y que hoy está en total alineamiento con Donald Trump.

Fuentes allegadas a la Armada, aseguraron en diálogo con El Cronista que la designación que se vendría es la del jefe del Ejército, para obviamente reemplazar el cargo que deja vacante Presti, y por otro lado se reemplazaría al actual jefe del Comando Conjunto.

La jefatura del Ejército podría quedar en manos del general de Brigada Sebastián Santiago Ibáñez, el actual jefe de Casa Militar que fue designado por Karina Milei al inicio de su mandato y con quién tendría una buena relación.

Si bien durante esta gestión, la primacía en cuanto a equipamiento y visibilidad la había tenido la Fuerza Aérea, de la mano del brigadier Xavier Isaac, las cosas están cambiando y la relación personal de Karina Milei podría estar jugando un rol.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Xavier Julián Isaac

Además, la hermana presidencial pretende pasar a retiro a todos aquellos oficiales de plana mayor que están asociados con la actual vicepresidente Victoria Villarruel.

La decisión de Presti de no retirarse, es decir no dejar de ser un militar en actividad, y pasar a disponibilidad, le jugaría una mala pasada a los altos mandos actuales de las tres fuerzas.

La antigüedad es clave en las Fuerzas Armadas, los militares tienen el deber de obedecer según este orden de antigüedad, es decir aquel que lleve más tiempo en su grado y también aquel que más méritos tenga.

Es decir, si Presti no se retira, Xavier Isaac debe hacerlo para que el ministro de Defensa no tenga que comandar a un militar con más rango que él mismo.

Isaac había sido apuntado como el posible reemplazante de Petri, pero tras la movida de los Milei estaría en la cuerda floja.

El que podría reemplazar a Isaac como jefe del Comando Conjunto sería el actual comandante de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército, el General de Brigada Oscar Santiago Zarich.

La limpieza de los más antiguos repercute en oficiales más inexpertos y con menos muñeca para oponerse o tomar decisiones propias sobre sus subordinados. Esto mismo ocurrió en la presidencia de Néstor Kirchner, dónde limpió a toda la plana mayor de ese entonces, y ni bien asumió Javier Milei en el 2023.

La llegada de los F-16

Si bien se habló de que Petri renuncie antes del 10 de diciembre y asuma Presti antes, el flamante diputado quería los ribetes de haber sido quién reciba en Argentina la primera tanda de seis aviones de combate F-16 desde Dinamarca.

Las aeronaves de combate tuvieron un costo aproximado de US$340 millones por las 24 unidades operativas y un bloque de repuestos en tierra.

Los F-16 llegarán a la Argentina y ya se encuentran en viaje desde Dinamarca. De hecho, a mediados de septiembre, el Ministerio de Defensa argentino informó que, conforme al contrato con la Agencia Logística de Adquisiciones para la Defensa de Dinamarca (DALO), el Servicio de Mantenimiento para la Defensa danés (FVT) había culminado el proceso de pintado y ensamblado de las primeras seis aeronaves F-16 destinadas a la Fuerza Aérea Argentina (FAA).

Según pudo verse en las fotos difundidas, estas unidades portan ahora el esquema Have Glass V, caracterizado por un tono gris oscuro, que reduce la firma radar y, por lo tanto, hace mejora la “furtividad” de los aviones.

Se espera que su llegada al Área Material de Río Cuarto (ARMACUAR) se concrete el viernes 5 de diciembre. La base aérea será el centro de mantenimiento principal y base operativa inicial hasta su traslado definitivo a la VI Brigada Aérea de Tandil en la provincia de Buenos Aires.