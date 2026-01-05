El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, lanzó un nuevo programa de descuentos para jubilados y pensionados beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El esquema permite que los adultos mayores accedan a rebajas en los principales comercios y supermercados del país.

El nuevo programa de descuentos para jubilados

El beneficio alcanzará a más de 7 millones de adultos mayores, quienes podrán comprar con rebajas en cadenas de supermercados como Disco, Jumbo, Vea, Coto, La Anónima, Josimar, Carrefour y Día.

Cabe mencionar que los porcentajes de reintegro varían según cada comercio y cada rubro. En el de perfumería y limpieza es de hasta 20% y los descuentos serán absorbidos por los bancos. En la misma línea, se sumó un banco privado a la remuneración de cuentas donde los adultos perciben sus haberes.

Todos los descuentos del nuevo programa del Ministerio de Capital Humano

Los jubilados y pensionados podrán disfrutar de los siguientes beneficios:

Banco Supervielle

La cartera a cargo de Sandra Pettovello sumó al Banco Supervielle al programa de descuentos. Quienes cobren sus haberes en la entidad financiera tendrán un 20% de reintegro con tope de $ 25.000 al pagar con tarjeta de débito en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

Para los pagos con código QR, la devolución máxima será de $ 15.000. Al combinar ambas formas de pagos, se alcanza un tope de $ 40.000. En caso de los supermercados de la cadena Coto, no se contempla un tope de reintegro.

Para las compras en farmacias aplica un 50% los días martes. Tanto el pago con tarjeta como con QR contempla un tope de $ 6.000 cada uno y podrá accederse a una financiación de 3 cuotas sin interés.

En las compras realizadas a través de Mercado Libre (en la Tienda Supervielle), se puede acceder a un 15% de reintegro con tope de $ 10.000 los martes y miércoles. A su vez, tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa.

Banco Nación

Los jubilados que perciban sus haberes en el Banco Nación tendrán un 5% de devolución al pagar en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Se debe pagar con BNA+ MODO y el tope es de $ 20.000 por mes tanto para tarjetas de crédito como débito.

Otro de los beneficios es que sumaron remuneraciones diarias con TNA de 32% sobre el saldo de las cuentas por un valor máximo de $ 500.000.

Banco Galicia

Los adultos que cobren en el Galicia tendrán un 25% de descuento en supermercados (tope de $ 20.000) y en farmacias y ópticas (tope de $ 12.000). El beneficio podrá ser usado en:

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros** sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros**. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Chango Más: 10% en todos los rubros**. Tope $15.000. No acumulable con otras promociones.

*Incluye carnes. No incluye electro y marcas seleccionadas.

**No incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

Los jubilados que cuenten con una cuenta remunerada FIMA accederán a rendimientos diarios con una TNA de 33,2% sin tope.

Mi ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:

Documentos terminados en 0: viernes 9 de enero.

Documentos terminados en 1: lunes 12 de enero.

Documentos terminados en 2: martes 13 de enero.

Documentos terminados en 3: miércoles 14 de enero.

Documentos terminados en 4: jueves 15 de enero.

Documentos terminados en 5: viernes 16 de enero.

Documentos terminados en 6: lunes 19 de enero.

Documentos terminados en 7: martes 20 de enero.

Documentos terminados en 8: miércoles 21 de enero.

Documentos terminados en 9: jueves 22 de enero.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo