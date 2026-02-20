El Servicio Militar Voluntario (SMV) es una nueva alternativa que anunció Gobierno para quienes buscan formación, empleo y experiencia en las Fuerzas Armadas de la República Argentina. Este programa militar permite incorporarse de manera voluntaria bajo un régimen que combina capacitación, trabajo remunerado y beneficios sociales. La inscripción está abierta todo el año y se realiza en los Centros de Incorporación Zonal. Esta alternativa es una opción no obligatoria que permite a ciudadanos argentinos integrarse a unidades militares para cumplir funciones tácticas, logísticas y administrativas. Tras aprobar el Curso de Admisión, el aspirante firma un compromiso de servicio por dos años, con posibilidad de renovarlo una sola vez hasta los 28 años. Para postularse al SMV se debe cumplir con estas condiciones: El régimen ofrece ventajas importantes: Según los valores vigentes a diciembre de 2025: Estos montos incluyen beneficios laborales como Aguinaldo, asistencia sanitaria y aportes previsionales. La inscripción está abierta todo el año. Los interesados deben presentarse en el Centro de Incorporación Zonal más cercano o comunicarse con los canales oficiales del Ministerio de Defensa.