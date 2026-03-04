La afiliación al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) se puede realizar de dos maneras: digital o presencial en alguna de sus sucursales a lo largo del país con las documentaciones correspondientes. Con esta obra social destinada a jubilados y pensionados la persona podrá utilizar la cobertura de salud a lo largo de la Argentina. Primero se debe reunir la documentación obligatoria: Luego, se debe ingresar a la página web de PAMI: www.pami.org.ar o buscar “Afiliación titular definitiva a PAMI” en Google. Después se deberá validar la identidad. PAMI cruzará los datos con: Al tratarse de un paso automático, solo se necesita tener el DNI a mano. El siguiente paso será completar el formulario, en el que se pedirá: Por último, se debe enviar el formulario, responder una breve encuesta y esperar que se apruebe el trámite. Una vez aprobado el trámite: Además, PAMI enviará la credencial física por correo, sin necesidad de solicitarla. En el caso de querer realizar el trámite de manera presencial, la persona deberá acercarse a una de sus agencias con la documentación detallada anteriormente. Al ingresar a PAMI, el afiliado podrá elegir a su médico o médica de cabecera y comenzar a utilizar todas las prestaciones, realizar estudios y prácticas médicas, acceder a medicamentos y realizar consultas a través de PAMI digital.