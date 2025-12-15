El Gobierno oficializó mediante una serie de decretos publicados este lunes en el Boletín Oficial, las designaciones de los nuevos titulares de los principales comandos militares del país. Los nombramientos marcan una renovación completa en la conducción de las Fuerzas Armadas.

Los decretos, que llevan la firma del presidente Milei y del flamante ministro de Defensa, Carlos Presti, quien reemplazó a Luis Petri en la cartera, abarcan posiciones clave en el Ejército, la Armada, el Estado Mayor Conjunto y el Comando de Operaciones Conjuntas.

Ejército: Oscar Santiago Zarich al frente del Estado Mayor

El Decreto 888/2025 designa al general de División Oscar Santiago Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Zarich se desempeñaba como comandante de Adiestramiento y Alistamiento, cargo desde el cual lideró el ejercicio militar “Libertador”, una operación que movilizó aproximadamente 2500 efectivos y 300 vehículos con el objetivo de optimizar el despliegue logístico y modernizar la estructura operativa de la fuerza.

Durante ese ejercicio, que incluyó blindados, aeronaves, paracaidistas y tropas especiales, Zarich expresó: “Vamos a tomar esta salida del terreno como una forma de entrenarnos. Esa es, siempre, la razón de ser del Ejército y de cualquier Fuerza Armada”.

El Decreto 888/2025 designa al general de División Oscar Santiago Zarich como jefe del Estado Mayor General del Ejército. Ejército Argentino

El nuevo jefe del Estado Mayor del Ejército egresó de la promoción XXXIII del Liceo Militar General Belgrano, en Santa Fe. Su carrera militar incluye posiciones clave como jefe de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia, donde coordinó actividades de alistamiento y entrenamiento de nuevas tropas entre 2022 y 2024.

Zarich se graduó como Oficial de Estado Mayor y posee una maestría en Defensa y Geoestrategia. A lo largo de su trayectoria profesional, ocupó puestos de jefatura en la Compañía de Cazadores de Monte 19, la Compañía de Comandos 601 y el Regimiento de Infantería Mecanizada 25.

Estado Mayor Conjunto: Marcelo Alejandro Dalle Nogare asume la jefatura

El Decreto 885/2025 establece la designación del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, reemplazando a Xavier Julián Isaac.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires, Dalle Nogare ingresó a la Escuela Naval Militar en la promoción 116° como Guardiamarina en 1987 y cuenta con una extensa carrera marcada por el liderazgo en unidades navales estratégicas.

El 31 de diciembre de 2023, Dalle Nogare fue promovido al grado de vicealmirante y poco después fue designado como subjefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, responsabilidad que asumió luego de una extensa carrera operativa y de gestión.

El Decreto 885/2025 establece la designación del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto. Legislatura de Tierra del Fuego

Entre sus antecedentes más destacados figura el mando de unidades como el aviso ARA “Suboficial Castillo”, liderando la Patrulla Antártica Naval Combinada junto a Chile. También comandó los destructores ARA “Heroína” y ARA “Almirante Brown”, la División Patrullado Marítimo y el Comando del Área Naval Austral.

Además, se desempeñó como jefe de la Escuela Naval Militar, director de la Escuela de Oficiales de la Armada y Director General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto.

Su trayectoria incluye misiones internacionales como agregado de Defensa en Sudáfrica y como comandante de operaciones conjuntas con Brasil. Recibió medallas por operaciones en el Golfo Pérsico, participando en el bloqueo naval a Irak, y obtuvo distinciones nacionales e internacionales.

Posee formación avanzada en sistemas navales, estrategia militar y dirección estratégica y tecnología.

Armada Argentina: Juan Carlos Romay liderará la fuerza naval

A través del Decreto 887/2025, el gobierno nombra al vicealmirante Juan Carlos Romay como jefe del Estado Mayor General de la Armada, sucediendo a Carlos María Allievi tras su jubilación.

Oriundo de Buenos Aires y graduado como Guardiamarina de la promoción 117° en diciembre de 1988, Romay forma parte del Cuerpo Comando, Escalafón Naval.

Romay dirige la Dirección General de Educación de la fuerza desde diciembre de 2024, consolidando propuestas de formación y actualización para el personal militar. Entre sus antecedentes más relevantes se encuentra la comandancia del buque multipropósito ARA “Punta Alta”, el buque logístico ARA “Patagonia” y la emblemática fragata ARA “Libertad”, que cumplió funciones de embajada itinerante y nave escuela.

A través del Decreto 887/2025, el gobierno nombra al vicealmirante Juan Carlos Romay como jefe del Estado Mayor General de la Armada. Armada Argentina

El nuevo jefe de la Armada ejerció también funciones como director de la Escuela Naval Militar, director general de Educación, Adiestramiento y Doctrina del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, y director general del Personal y Bienestar de la Armada.

A lo largo de su trayectoria, obtuvo el distintivo “Curso de Estado Mayor para Oficiales Superiores” en Brasil y el “Curso Superior de Comando y Estado Mayor” en el Naval War College de Estados Unidos, junto a capacitaciones en artillería, navegación y control aéreo en Argentina y el Reino Unido.

En 2018, Romay completó una maestría en Relaciones Internacionales en Estados Unidos, consolidando una formación académica e internacional orientada al liderazgo militar y la proyección estratégica.

Fuerza Aérea: Gustavo Javier Valverde continuará a cargo

El brigadier mayor Gustavo Javier Valverde permanecerá al frente de la Fuerza Aérea. Valverde es reconocido por su desempeño como piloto de caza e instructor.

Su formación comenzó en el Liceo Militar General Espejo en Mendoza y continuó en la Escuela de Aviación Militar, de la que egresó en 1989 como parte del escalafón del aire.

El brigadier mayor Gustavo Javier Valverde permanecerá al frente de la Fuerza Aérea. Fuerza Aérea

Valverde fue distinguido en numerosas ocasiones por su participación en Operaciones Conjuntas y su rol como jefe del Departamento de Operaciones del Comando Conjunto Aeroespacial durante el G-20. En 2020 se desempeñó como agregado de Defensa en España, con extensión de responsabilidades en Marruecos y Países Bajos.

Héctor César Tornero queda al frente del Comando de Operaciones Conjuntas

El Decreto 886/2025 designa al general de Brigada Héctor César Tornero como Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Este nombramiento completa la renovación de posiciones clave dentro de la estructura militar argentina.