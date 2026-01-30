En esta noticia
Los salarios de las Fuerzas Armadas tendrán un incremento confirmado que comenzará a reflejarse en los haberes que se cobran en febrero.
La actualización surge de una nueva escala salarial que fija valores vigentes desde diciembre de 2025 y que funciona como referencia para las liquidaciones actuales del Ejército Argentino.
El ajuste alcanza al personal militar de todas las jerarquías y también a la Policía de Establecimientos Navales. Se trata de la modificación más reciente aplicada a los ingresos del área, luego de que el esquema anterior quedara desactualizado tras el cierre de noviembre.
Cómo se aplica el aumento que impacta en febrero
Si bien la nueva escala salarial tiene vigencia desde diciembre de 2025, su efecto práctico se observa en febrero debido al calendario habitual de liquidación de haberes. Por ese motivo, el incremento se percibe ahora, aun cuando corresponde a valores definidos para el último mes del año pasado.
Este mecanismo es habitual dentro de la Administración Pública Nacional y permite unificar criterios salariales entre distintos organismos. En este caso, el reajuste responde a una evaluación escalafonaria específica del personal militar.
La actualización fue establecida a través de una resolución conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, que definió los nuevos importes mensuales a percibir por el personal comprendido en la normativa.
Cómo queda el salario de las Fuerzas Armadas a partir de febrero
- Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115
- General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944
- General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718
- Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752
- Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466
- Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196
- Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154
- Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221
- Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877
- Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353
Para la escala de cargos como suboficiales y personal voluntario, los salarios actualizados quedaron de la siguiente manera:
- Suboficial Mayor: $1.433.055
- Suboficial Principal: $1.270.438
- Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261
- Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671
- Sargento, Cabo Principal: $889.398
- Cabo Primero: $798.183
- Cabo, Cabo Segundo: $738.764
- Voluntario de Primera, Marinero de Primera: $672.914
- Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda: $622.720
Salarios de la Policía de Establecimientos Navales
- Comisario Inspector: $883.514
- Comisario: $848.036
- Subcomisario: $788.793
- Oficial Principal: $687.932
- Oficial Inspector: $625.825
- Oficial Subinspector: $523.412
- Oficial Ayudante: $433.557
- Oficial Subayudante: $381.309
- Subescribiente: $622.606
- Sargento Primero: $470.357
- Sargento: $450.727
- Cabo: $361.420
- Agente de Primera: $349.341
- Agente de Segunda: $343.686
Por su parte, a partir del 1 de febrero todo el personal de las Fuerzas Armadas percibirá los haberes actualizados.