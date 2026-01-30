Los salarios de las Fuerzas Armadas tendrán un incremento confirmado que comenzará a reflejarse en los haberes que se cobran en febrero.

La actualización surge de una nueva escala salarial que fija valores vigentes desde diciembre de 2025 y que funciona como referencia para las liquidaciones actuales del Ejército Argentino.

El ajuste alcanza al personal militar de todas las jerarquías y también a la Policía de Establecimientos Navales. Se trata de la modificación más reciente aplicada a los ingresos del área, luego de que el esquema anterior quedara desactualizado tras el cierre de noviembre.

Cómo se aplica el aumento que impacta en febrero

Si bien la nueva escala salarial tiene vigencia desde diciembre de 2025, su efecto práctico se observa en febrero debido al calendario habitual de liquidación de haberes. Por ese motivo, el incremento se percibe ahora, aun cuando corresponde a valores definidos para el último mes del año pasado.

Aumento confirmado para las Fuerzas Armadas, ¿a partir de febrero, cuánto cobrarán? Fuente: Archivo

Este mecanismo es habitual dentro de la Administración Pública Nacional y permite unificar criterios salariales entre distintos organismos. En este caso, el reajuste responde a una evaluación escalafonaria específica del personal militar.

La actualización fue establecida a través de una resolución conjunta del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, que definió los nuevos importes mensuales a percibir por el personal comprendido en la normativa.

Cómo queda el salario de las Fuerzas Armadas a partir de febrero

Teniente General, Almirante, Brigadier General: $2.866.115

General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $2.555.944

General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.328.718

Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.039.752

Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $1.773.466

Mayor, Capitán de Corbeta: $1.397.196

Capitán, Teniente de Navío: $1.157.154

Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.029.221

Teniente, Teniente de Corbeta: $927.877

Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $840.353

Para la escala de cargos como suboficiales y personal voluntario, los salarios actualizados quedaron de la siguiente manera:

Suboficial Mayor: $1.433.055

Suboficial Principal: $1.270.438

Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.126.261

Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $990.671

Sargento, Cabo Principal: $889.398

Cabo Primero: $798.183

Cabo, Cabo Segundo: $738.764

Voluntario de Primera, Marinero de Primera: $672.914

Voluntario de Segunda, Marinero de Segunda: $622.720

Salarios de la Policía de Establecimientos Navales

Comisario Inspector: $883.514

Comisario: $848.036

Subcomisario: $788.793

Oficial Principal: $687.932

Oficial Inspector: $625.825

Oficial Subinspector: $523.412

Oficial Ayudante: $433.557

Oficial Subayudante: $381.309

Subescribiente: $622.606

Sargento Primero: $470.357

Sargento: $450.727

Cabo: $361.420

Agente de Primera: $349.341

Agente de Segunda: $343.686

Por su parte, a partir del 1 de febrero todo el personal de las Fuerzas Armadas percibirá los haberes actualizados.