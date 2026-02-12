El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento clave para que aquellas personas que acrediten una discapacidad, sin importar de qué tipo sea, tengan garantizado el acceso a una amplia red de derechos y beneficios. Sin embargo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó que determinados grupos de titulares del CUD tendrán que renovarlo de manera obligatoria. Esto, por su parte, es fundamental para mantener las prestaciones y beneficios relacionadas al Certificado Único de Discapacidad. A través de la Resolución Número 2520/2024 el Gobierno prorrogó los vencimientos de los CUD que finalizaban entre el 1 de enero y el 31 de 2025 por un año más, es decir que se amplió la vigencia del mismo. No obstante, con el 2026 en transcurso todas aquellas personas que tengan el CUD con fecha de vencimiento para algún mes del 2025, tendrán que renovarlo de manera obligatoria en este año. Esto significa que si un Certificado Único de Discapacidad vencía, por ejemplo, en marzo de 2025, su habilitación se extiende hasta marzo de 2026. En dicha fecha el CUD deberá ser actualizado y esto se aplica sobre el resto de los meses del año. En este sentido, la ANDIS remarcó que “los CUD con fecha de vencimiento o actualización para 2025 permanecerán vigentes hasta la misma fecha del año 2026 para su actualización". Pasada la fecha tendrá que ser renovado. Conforme a la normativa vigente aquellas personas que sean titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD) tendrán garantizado el acceso a los siguientes servicios y prestaciones: