El resultado consolidado de las provincias arrojó que en 2025 registraron un déficit primario por $ 380.000 millones mientras que en el frente financiero registraron un resultado negativo de $ 3,6 billones, lo que implica un marcado deterioro respecto del desempeño de 2024.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre las 23 jurisdicciones con datos disponibles arrojó que los ingresos corrientes de las mismas tuvieron un aumento del 3,1% en el año respecto de 2024, mientras que los ingresos de capital crecieron un 59,4%.

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