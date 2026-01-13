El Gobierno nacional aplicó durante el año pasado cambios claves en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con el principal objetivo de garantizar el pleno uso de los derechos de los beneficiarios como el acceso al cobro de pensiones, subsidios, transporte público gratuito, entre otros.

De esta manera, establecieron una prórroga automática de un año para todos aquellos documentos que vencieron en 2025, por lo que se extendieron un año más. Sin embargo, esta medida no aplicó para los certificados emitidos en años anteriores.

Cuándo se debe renovar el Certificado de Discapacidad en 2026

Los beneficiarios cuyos certificados tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025 deberán renovarlos durante el corriente año y en la misma fecha. Es decir, si un documento vencía en febrero de 2025, su fecha de caducidad será en febrero 2026.

Cambia el Certificado Único de Discapacidad: cuándo se debe actualizarlo y qué condiciones hay que cumplir (foto: archivo).

Cómo renovar el CUD en 2026

Los beneficiarios que deban renovarlo durante el corriente año deberán seguir los siguientes pasos:

Junta Evaluadora más cercana al domicilio. Para saber cuál es la más cercana ingresar a Solicitar un turno en lamás cercana al domicilio. Para saber cuál es la más cercana ingresar a este link

Presentar la documentación médica actualizada, que varía según el tipo de discapacidad. Para consultar, ingresar a este link

Asistir a la evaluación interdisciplinaria, donde profesionales revisan los informes y estudios.

Una vez aprobado, se entrega el nuevo CUD físico y se incorpora a la versión digital en la plataforma Mi Argentina.

Cuáles son los requisitos para tramitar el CUD

El CUD es un documento gratuito que acredita las capacidades que sufre el titular. Para poder tenerlo, se deberá presentar un diagnóstico médico y estudios complementarios según la patología. El origen para poder solicitarlo deberá ser: