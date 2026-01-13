En esta noticia
El Gobierno nacional aplicó durante el año pasado cambios claves en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con el principal objetivo de garantizar el pleno uso de los derechos de los beneficiarios como el acceso al cobro de pensiones, subsidios, transporte público gratuito, entre otros.
De esta manera, establecieron una prórroga automática de un año para todos aquellos documentos que vencieron en 2025, por lo que se extendieron un año más. Sin embargo, esta medida no aplicó para los certificados emitidos en años anteriores.
Cuándo se debe renovar el Certificado de Discapacidad en 2026
Los beneficiarios cuyos certificados tengan fecha de vencimiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2025 deberán renovarlos durante el corriente año y en la misma fecha. Es decir, si un documento vencía en febrero de 2025, su fecha de caducidad será en febrero 2026.
Cómo renovar el CUD en 2026
Los beneficiarios que deban renovarlo durante el corriente año deberán seguir los siguientes pasos:
- Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana al domicilio. Para saber cuál es la más cercana ingresar a este link
- Presentar la documentación médica actualizada, que varía según el tipo de discapacidad. Para consultar, ingresar a este link.
- Asistir a la evaluación interdisciplinaria, donde profesionales revisan los informes y estudios.
- Una vez aprobado, se entrega el nuevo CUD físico y se incorpora a la versión digital en la plataforma Mi Argentina.
Cuáles son los requisitos para tramitar el CUD
El CUD es un documento gratuito que acredita las capacidades que sufre el titular. Para poder tenerlo, se deberá presentar un diagnóstico médico y estudios complementarios según la patología. El origen para poder solicitarlo deberá ser:
- Discapacidad intelectual o mental
- Visual
- Motora
- Auditiva
- Respiratoria
- Cardiovascular
- Renal/urológica
- Digestiva/hepática