En esta noticia Cómo dinamizar el crédito

El Gobierno apuesta a la reactivación del crédito como “motor” para traccionar la actividad económica, y que el crecimiento llegue a más sectores, además del agro, la energía y la minería. Además, mayor actividad implica una suba de la recaudación, clave para el superávit fiscal. Sin embargo, una fuente del sector bancario advirtió sobre las expectativas para el crédito: “El 2026 cerrará mejor que lo que fue fines del 2025, pero no hay que esperar el boom de reactivación del 2024”.

Desde el Ministerio de Economía y el Banco Central le piden a los bancos que mejoren el crédito al sector privado. De hecho, ya bajaron las tasas de interés, con las pasivas en torno al 20%, pero las activas casi tres veces más. Sin embargo, según explicó una fuente del sector, los bancos no están mirando las tasas de hoy, sino la proyección de tasas para el 2027: “¿Qué nos asegura que en año de elecciones presidenciales no vuelvan a tomar las mismas medidas que en 2025?”, se preguntan.

Ese aumento brusco en las tasas de interés en plenas elecciones legislativas llevó a que los bancos pierdan dinero en sus balances por dos vías: por aumento de la morosidad, y porque habían prestado a tasas más bajas en el pasado. En medio de una corrida histórica sobre el dólar, el equipo económico tomó medidas contractivas de política monetaria, como subas de encajes y eliminación de las LEFIs, que llevaron a una disparada en las tasas de interés.

Públicamente, en los bancos se muestran optimistas. Durante un cóctel en el Banco Galicia, Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), afirmó: “En 2026 el crédito volverá a crecer y marcará 3 años consecutivos de crecimiento. Pero aún estamos en niveles bajos de bancarización: los préstamos solo representan el 12,5% del PBI. Debemos lograr que llegue al 25% del PBI en los próximos años y alcanzar el promedio de la región, en torno al 50%“.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 18 de junio de 2026.

Sin embargo, en los bancos tienen la mira en el 2027, pese a las buenas noticias económicas y financieras que se viven en estos días, como la baja del riesgo país a los niveles del 2018, o la desaceleración de la inflación, que podría perforar el 2% en junio, según algunas estimaciones optimistas.

Una importante fuente del sector bancario que prefirió mantener el off the record afirmó: “Cuando suben las tasas, el banco pierde plata y es difícil prestar a largo plazo, que es lo que busca la gente. ¿Cuál será la tasa de interés en 2027? ¿Qué medidas van a tomar? Los antecedentes no fueron buenos”.

En el Gobierno aseguran al sector privado que el 2027 será distinto al 2025, con la economía llevándose puesta a la política, Banco Central más fortalecido por compra de reservas y un frente externo holgado por ingreso de dólares de mayores exportaciones de energía y minería. “El Gobierno dice que va a ser distinto, pero lo dicen de palabra. El equipo económico no hace locuras, pero ¿qué pasa si les intervienen la política económica?”.

En el sector financiero recuerdan que la medida de eliminar las LEFI fue una definición del presidente, Javier Milei, no del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ni del ministro de Economía, Luis Caputo. ¿Qué medida podría tomar el equipo económico para dar una señal de certidumbre de tasas? En el sector hablan de terminar con los agregados monetarios, que implican el control de la cantidad de dinero, a costa de mayor volatilidad de tasas. Pero desde el Banco Central sostienen que “los agregados monetarios van a seguir”, hasta que se baje un nuevo escalón de inflación y se pueda ir a otros esquemas, como metas de inflación.

Del lado de la demanda de crédito, lo que observan en los bancos es que la gente tampoco está ávida de sacar un crédito: la morosidad se disparó en los últimos meses, y si bien las tasas bajaron, sigue elevada la brecha entre las activas (préstamos) y las pasivas (plazo fijo), junto a un salario real estancado e incertidumbre en la situación laboral de las familias, sobre todo en los conurbanos.

La actividad económica en el primer trimestre acumula una suba de 1,7% interanual, según el EMAE del Indec, y las consultoras hablan de una dinámica de “serrucho”, con subas y bajas a lo largo de los próximos meses. La actividad volverá a crecer este año, según proyectan todas las consultoras. En enero, las previsiones del REM del Banco Central eran de un PBI con suba de 3,2% para el 2026, mientras que en el último relevamiento de mayo las consultoras recortaron el alza a 2,9%.

Cómo dinamizar el crédito

Sobre qué podría cambiar para que se dinamice el crédito y, por ende, la actividad y el consumo, Javier Ortiz Batalla, expresidente del Banco Ciudad, afirmó en el streaming Pulso Financiero: “Lo que vemos hoy es el resultado del cierre de la banda de tasas de interés por la que se manejaba la política monetaria y, ante la situación electoral, la modificación del sistema de encajes. Fue un combo demasiado pesado para los bancos. Yo no creo que se vuelva a repetir en 2027 si en la oposición hay un discurso racional, porque hoy las tasas pasivas están en el 20%“.

En Argentina, el formato empieza a ganar terreno y abre una pregunta concreta para las marcas: qué puede cambiar en consumo masivo, e-commerce y trade marketing. Foto: Gemini.

Además, Ortiz Batalla agregó: “Cuando pasás por esos períodos, las tasas tardan en normalizarse, en conjunto con la situación de los deudores, y los salarios reales estuvieron cayendo por la aceleración de la inflación. Va a haber una recuperación, pero será gradual. Veo bien enfilado el programa monetario; por ahí podrían tener un poco más de flexibilidad en la política cambiaria, aflojando un poco, no hace falta que el dólar se mantenga en $1.400 cuando el techo está en $1.700“.

Al analizar la situación de los bancos, Gustavo Neffa, director de Research For Traders, aseguró en Pulso Financiero: “El negocio tradicional de captación de depósitos y préstamos lo veo flojo por la actividad económica, sobre todo en consumo. En proyectos de inversión están dinámicos bajo el amparo del RIGI y el RIMI. En transaccional tampoco le pongo mucha expectativa, porque tiene que ver con tarjetas de crédito. La mesa de dinero es la que va a tener ganancia por el lado financiero".