El sorprendente resultado del intercambio comercial de mayo (que dejó un superávit récord de u$s 3500 millones) todavía no alcanza para imaginar una recuperación de la economía, sobre todo porque está construido por la perfomance de los tres motores que hoy encienden la actividad (agro, energía y minería). Sin embargo, el récord de exportaciones permite proyectar algunos escenarios que todavía son oscilantes, como el que busca determinar si cabe esperar o no un repunte en el precio del dólar antes de fin de año.

Lo que se percibe hoy es que la Argentina no tendrá problemas (severos al menos) de oferta de divisas. El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ya desinfló el precio del petróleo a menos de u$s 80, factor que fue crítico para que el ingreso por las ventas externas de combustibles de mayo fuese uno de los sostenes del saldo comercial. Lo que no bajará, según coinciden todos los ejecutivos del sector, es el aumento de los volúmenes exportados, tanto de petróleo como de sus derivados.

El récord de exportaciones permite proyectar escenarios sobre el precio del dólar antes de fin de año. Redes sociales

Puede pasar algo similar con el agro, en el caso de que el evento Niño extremo que se anuncie para este año complique la cosecha, que de todas maneras viene con rindes excepcionales. La Bolsa de Rosario, cabe señalar, planteó que por ahora los reportes catastróficos que circulan no tienen fundamento.

Las exportaciones del año pueden llegar a u$s 100.000 millones, y el superávit, terminar bien por arriba de los u$s 20.000 millones, casi el doble que el registrado en 2025. Hay que tener en cuenta que Vaca Muerta todavía sigue en etapa de desarrollo y la minería está comenzando su despegue. El piso quedará alto.

En contrapartida, los analistas aún no se animan a predecir si el escenario electoral creará una demanda de dólares como ocurrió el año pasado, y en ese casi, si el Gobierno puede llegar a complicarse con el cumplimiento de sus obligaciones financieras. La chance de eso ocurra hoy parece baja. El programa financiero está cerrado y todavía queda por jugar la carta de salida a los mercados.

Las “fábricas” de dólares de la Argentina funcionan como nunca antes. Ese dato no es un pronóstico.