El Gobierno nacional aplicó el año pasado cambios claves en el Certificado Único de Discapacidad (CUD) con el objetivo de garantizar que los beneficiarios puedan hacer pleno uso de sus derechos como el acceso a las pensiones, subsidios, transporte gratuito, entre otros.

Cuándo se debe renovar el CUD

El Gobierno aplicó una prórroga automática de un año para todos los CUD que vencieron en 2025. De esta manera, los certificados cuyos vencimientos sean entre el 1ro de enero y el 31 de diciembre deberán hacer el trámite durante el corriente año. Es decir, si un documento vencía en febrero de 2025, su fecha de caducidad será en febrero 2026.

Certificado Único de Discapacidad: cómo gestionar el CUD sin fecha de caducidad y quiénes pueden obtener (foto: archivo)
Cómo renovar el CUD en 2026

Los beneficiarios que deban renovarlo durante el corriente año deberán seguir los siguientes pasos:

  • Solicitar un turno en la Junta Evaluadora más cercana al domicilio. Para saber cuál es la más cercana ingresar a este link
  • Presentar la documentación médica actualizada, que varía según el tipo de discapacidad. Para consultar, ingresar a este link.
  • Asistir a la evaluación interdisciplinaria, donde profesionales revisan los informes y estudios.
  • Una vez aprobado, se entrega el nuevo CUD físico y se incorpora a la versión digital en la plataforma Mi Argentina.

Cuáles son los requisitos para tramitar el CUD

El CUD es un documento gratuito que acredita las capacidades que sufre el titular. Para poder tenerlo, se deberá presentar un diagnóstico médico y estudios complementarios según la patología. El origen para poder solicitarlo deberá ser:

  • Discapacidad intelectual o mental
  • Visual
  • Motora
  • Auditiva
  • Respiratoria
  • Cardiovascular
  • Renal/urológica
  • Digestiva/hepática