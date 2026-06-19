ElEuro y dólar cotiza a 1.1448 USD este viernes, 19 de junio de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de -0,09% en relación con el último día.

En el mercado de Euro y dólar, la cotización cayó -1.1% en la última semana y acumula -2.48% en el último año, señalando una tendencia bajista reciente.

Fuente: narrativas-mx

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización del dólar hoy muestra una tendencia a la baja en comparación con los días pasados. Este comportamiento revela que el valor de la moneda ha disminuido de manera consistente en los últimos días.

Este descenso en la cotización podría ser resultado de factores económicos internos o externos que impactan la confianza en la moneda local. Es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles fluctuaciones futuras.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar ha sido del 6.07%, superando la volatilidad anual del 5.65%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.