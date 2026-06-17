Argentina tiene a su favor las reconfiguraciones globales que alimentan el interés por las inversiones en minería, energía o agro. Para que se consoliden, necesitan que se consolide la estabilidad macro, que espera llegar al 2027 sin mayores movimientos pero necesita sí o sí que la micro recupere.
El escenario global de fragmentación comercial, explosiones bélicas, la búsqueda de seguridad energética y demás tensiones embellecen la posición de Argentina y de la región en general, con largos períodos de paz y amplios recursos estratégicos.
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