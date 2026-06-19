En el Estadio Guadalajara, el equipo mexicano celebró una destacada actuación al derrotar a la República de Corea 1-0 en un intenso encuentro de la Copa Mundial de la FIFA. El único gol del partido llegó a través de Luis Romo, quien se hizo presente en el minuto 4 del segundo tiempo.

Romo no solo fue el héroe del partido con su anotación, sino que también se destacó por su precisión, completando 30 pases efectivos a lo largo del encuentro. También fue crucial en la defensa el jugador Edson Álvarez, quien recuperó 2 balones y despejó 4 pelotas del área peligrosa.

El entrenador Javier Aguirre dispuso un esquema táctico 4-3-3 para el partido, alineando a Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Edson Álvarez, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; mientras que Luis Romo, Erik Lira y Brian Gutiérrez formaron el mediocampo. La delantera estuvo compuesta por Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

En cuanto a la República de Corea, bajo la dirección de Hong Myungbo, utilizaron una formación 3-4-3 con Kim Seunggyu como arquero; Lee Hanbeom, Kim Minjae y Lee Gihyuk en la defensa; y la línea ofensiva compuesta por Lee Kangin, Son Heungmin y Lee Jaesung.

El árbitro Gustavo Tejera se encargó de dirigir el encuentro, manteniendo un control adecuado durante todo el partido.

En la próxima jornada, México se enfrentará a la República Checa, mientras que la República de Corea jugará contra Sudáfrica en el estadio de Monterrey.

Cambios en México

70’ 2T - Salieron Brian Gutiérrez por Orbelín Pineda, Luis Romo por Obed Vargas; 76’ 2T - Raúl Jiménez fue reemplazado por Santiago Giménez y Roberto Alvarado por Israel Reyes; 83’ 2T - Julián Quiñones dejó el campo para dar entrada a César Huerta.

Cambios en Rep. de Corea

56’ 2T - Hwang Heechan entró por Lee Jaesung y Oh Hyeongyu por Son Heungmin; 76’ 2T - Cho Guesung sustituyó a Paik Seungho.

Amonestaciones en Rep. de Corea:

3’ 1T - Lee Kangin (conducta antideportiva); 12’ 2T - Paik Seungho (conducta antideportiva).