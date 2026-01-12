Si sos titular de un Certificado Único de Discapacidad (CUD) en o tenés un familiar a cargo, es fundamental que conozcas los cambios normativos que rigen este año.

Con la reciente reestructuración de los organismos de salud y las nuevas prórrogas, saber cuándo y cómo actualizar el documento es clave para no perder beneficios.

¿Cuándo vence el CUD en 2026?

La regla general para este año es la siguiente:

CUD: vencimientos originales en 2025

Si tu certificado indicaba como fecha de vencimiento cualquier día de 2025, tenés una prórroga automática de un año. Por lo tanto, tu CUD vence en la misma fecha, pero de 2026.

Vencimientos originales en 2026

Aquellos certificados que expiran naturalmente este año deben iniciar el trámite de actualización con al menos 60 días de antelación para evitar baches en la cobertura médica.

Requisitos para renovar el CUD en 2026

Para realizar la actualización ante la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS), debés reunir la siguiente documentación:

Certificado Médico Obligatorio (CMO)

Debe ser actualizado (menos de 6 meses de antigüedad), firmado por un especialista, con diagnóstico claro, estado actual y complicaciones.

Estudios complementarios

Informes de estudios (radiografías, audiometrías, análisis de sangre, etc.) que respalden el diagnóstico médico.

DNI Original

Del titular y, en caso de menores o personas bajo tutela, del representante legal.

Planilla de solicitud

Completada según el tipo de discapacidad (visual, motora, mental, etc.).

El CUD “sin vencimiento”: ¿Quiénes acceden?

Uno de los avances más importantes es la eliminación de la renovación obligatoria para ciertos perfiles. No necesitarás realizar el trámite de actualización si:

Estabilidad confirmada: Has pasado por dos renovaciones previas donde tu perfil de salud se mantuvo sin cambios.

Adultos mayores: Personas mayores de 60 años con una condición de salud estable por más de 5 años.

Casos de soporte vital: Quienes dependan de equipamiento permanente para funciones vitales.

Aunque el CUD no tenga vencimiento, la Secretaría puede solicitar actualizaciones de datos de contacto o breves informes de seguimiento de forma digital.

¿Qué beneficios garantiza el CUD actualizado?

Mantener tu certificado al día te asegura el acceso a:

Salud: Cobertura del 100% en tratamientos, medicación y prótesis relacionadas con la discapacidad.

Transporte: Viajes gratuitos en transporte público terrestre de corta, media y larga distancia nacional.

Asignaciones: Acceso a la Asignación por Hijo con Discapacidad y otras pensiones no contributivas.

Símbolo de Acceso: Derecho a estacionamiento libre en zonas permitidas.

Tené en cuenta que el CUD se emite en formato físico y también queda disponible en su versión digital dentro de la app Mi Argentina.