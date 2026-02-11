El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento público reconocido en todo el territorio nacional que permite a los beneficiarios ejercer sus derechos y acceder a las prestaciones establecidas para las personas con discapacidad. Previo a la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que se integrará al Ministerio de Salud bajo la denominación de “Secretaría Nacional de Discapacidad”, se comunicó una prórroga para los certificados, tanto en formato físico como digital, cuyo vencimiento estaba programado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. El Certificado de Discapacidad es un documento de validez nacional, emitido por una Junta Evaluadora Interdisciplinaria, que se otorga a quienes tengan una alteración funcional física, sensorial, mental o intelectual que implique desventajas considerables para su adecuada integración familiar y social permanente, transitoria o prolongada. El Gobierno reiteró que todos los Certificados Únicos de Discapacidad con fecha de renovación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 tendrán una prórroga de un año, extendiendo su validez hasta la misma fecha de 2026. Sin embargo, los CUD que no se encuentren cubiertos por esa prórroga para este 2026, deben ser renovados. Quienes necesiten renovar el Certificado Único de Discapacidad en 2026 deben pedir un turno en una Junta Evaluadora. Para saber cuál es la más cercana a su domicilio, ingresen a este link. Quienes deseen obtener el Certificado Único de Discapacidad deben presentar alguna de las siguientes condiciones: El Certificado Único de Discapacidad es un documento sin costo que certifica la condición de discapacidad de un individuo. Su obtención se lleva a cabo tras una evaluación realizada por un equipo de expertos de diversas disciplinas. Es fundamental señalar que la disolución de la ANDIS no implica la interrupción de las prestaciones y servicios que proporciona el organismo a los beneficiarios. Para consultar la documentación necesaria según el tipo de discapacidad, se puede acceder a este link. Los titulares del CUD tienen la posibilidad de beneficiarse de las siguientes ventajas: El Gobierno Nacional también anunció que se implementará una campaña de concientización para informar a la población sobre los derechos y beneficios que otorga el Certificado Único de Discapacidad. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la información y promover la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Además, se espera que la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad desarrolle programas específicos para mejorar la atención y los servicios brindados a los beneficiarios del CUD.