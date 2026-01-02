Sin ANDIS: cómo obtener el CUD y qué requisitos se necesitan para obtenerlo en 2026 Fuente: Archivo

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) en Argentina es un documento oficial de alcance nacional que acredita la condición de discapacidad de una persona y permite acceder a derechos, beneficios y prestaciones contempladas en la Ley 22.431 y normativas complementarias.

Para tramitar y mantener vigente el CUD, es indispensable cumplir con una serie de requisitos obligatorios, entre los que se destaca la revisión por parte de una Junta Evaluadora interdisciplinaria, encargada de analizar cada caso y determinar la emisión o renovación del certificado.

No obstante, es importante conocer qué se necesita para poder gestionarlo y cómo se hace luego de la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad

En enero de 2026, y tras la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la cual pasará a estar bajo la órbita del Ministerio de Salud y tendrá la denominación de “Secretaria Nacional de Discapacidad”, el CUD deberá solicitarse de la siguiente manera:

Documento de identidad vigente , como DNI u otro documento válido que acredite la identidad del solicitante.

Formulario de solicitud del Certificado Único de Discapacidad (CUD) correctamente completado con los datos requeridos.

Certificado médico actualizado , firmado y sellado por un profesional, que incluya el diagnóstico, la condición actual, antecedentes clínicos, posibles secuelas, limitaciones funcionales y tratamientos realizados o en curso.

Para menores de edad , se debe presentar la partida de nacimiento cuando el DNI no consigne a los progenitores, junto con el DNI del padre, madre o tutor legal y, de corresponder, la autorización del responsable legal.

En trámites de renovación, es obligatoria la presentación del CUD anterior, ya sea vencido o próximo a su fecha de vencimiento.

¿Qué derechos se tienen al obtener el CUD?

Cuando una persona cuenta con el Certificado Único de Discapacidad se garantiza el acceso a diferentes derechos, los cuales le permiten al titular del CUD tener una serie de beneficios.

Salud: cobertura del 100% en las prestaciones de rehabilitación (medicamentos, equipamiento, tratamientos) que requiera en relación a lo que fue certificado como discapacidad.

Transporte: traslados gratuitos en el transporte público terrestre.

Asignaciones familiares: ayuda escolar anual por hijo con discapacidad, asignación familiar por hijo con discapacidad, asignación por cónyuge con discapacidad.

Otros trámites: exención de pago de peajes, impuestos (municipales, patentes, entre otros). En estos casos la exención debe solicitarse ante la autoridad de aplicación de cada normativa.

Símbolo Internacional de acceso: libre estacionamiento, en los lugares permitidos, independientemente del vehículo en el que te traslades.

Por su parte, es importante destacar que la disolución de la ANDIS no implica la interrupción de las prestaciones y servicios que emite el organismo a los beneficiarios.