La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este viernes, 19 de junio de 2026 en México es de 17.37 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.4 pesos y un mínimo de 17.36 pesos.

En el mercado del Dólar, la cotización subió 1.02% en la última semana, pero cayó 7.31% en el último año, mostrando un repunte reciente dentro de una tendencia anual negativa.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el Dólar registró cinco caídas consecutivas, luego un rebote, un nuevo descenso y cerró con tres alzas seguidas; pese al repunte final, el balance general terminó levemente negativo.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.24%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.54%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, dado que en los últimos tres días consecutivos ha logrado un aumento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

Analizando esta tendencia, se puede inferir que la confianza en la economía local podría estar en ascenso, lo que generalmente lleva a un mayor interés en inversiones en moneda local.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.