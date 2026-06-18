El Servicio Meteorológico Nacional alertó por un fuerte cambio en las condiciones climáticas del país. El clima soleado desaparecerá para dar paso a un frente de tormentas con lluvias y granizo.

El pronóstico anticipa un escenario complejo con precipitaciones constantes a lo largo de 72 horas que estará acompañado por ráfagas de viento. Las condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y la suspensión de las actividades diarias.

Llega una fuerte tormenta por tres días

Según el informe del SMN se mantiene una alerta roja para la provincia de Tierra del Fuego. La inestabilidad climática no se trata solo de una tormenta, sino de un sistema de lluvias continuas que se prolongará a lo largo de tres días.

Generado con IA.

Las nubes negras ingresarán desde la madrugada del jueves hasta la noche del sábado. Se espera caída de granizo y nieve con temperatura mínimas de -5°.

Desde el organismo meteorológico aconsejan que bajo este tipo de escenarios complejos se evite la realización de actividades al aire libre, asegurar objetos de patios y balcones y no circular por calles inundadas.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

El pronóstico del clima para Buenos Aires indica que durante los primeros días de la semana iniciarán con mañanas frías y tardes soleadas. Las mínimas se ubicarán en 6° y las máximas en 17°.

Las condiciones meteorológicas cambiarán durante la noche del jueves con algunas lluvias en diversas localidades.

El viernes, sábado y domingo tendrá una mínima de 7° con cielo parcialmente nublado y máximas de 15° ideales para realizar actividades al aire libre.