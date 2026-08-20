Martín Gómez, ingeniero químico y experto en mate: “La temperatura del agua depende del tipo de yerba, no todas reaccionan igual”.

En esta noticia Cuál es la temperatura ideal para los mates

Un error muy común a la hora de cebar los mates, es calentar el agua en temperaturas muy altas a tal punto de que se puede quemar la yerba y arruinar su sabor buscado o quemar la lengua al tomar un solo sorbo.

Sin embargo, con el correr del años, los materos alrededor de Argentina y el mundo se perfeccionaron y llegaron a la conclusión de que la temperatura exacta depende del tipo de molienda de la yerba mate.

Martín Gómez, ingeniero químico y sommelier especializado en yerba mate autor del libro Yerba Mate: mitos, verdades y chamuyos y uno de los creadores del Mundial de la Yerba Mate en Argentina habló de esta temática tan apasionante en uno de sus tantos reels en Instagram donde difunde la cultura matera.

Cuál es la temperatura ideal para los mates

“La temperatura del agua depende del tipo de yerba”, introdujo en un reel de Instagram en @lacofradiadelmate y pueden ir de entre 70°C y 90°C .

“La temperatura ideal depende de la molienda. No todas reaccionan igual”, continuó Gómez. Es decir, no es lo mismo una yerba tipo uruguaya que una más gruesa.

Entonces, el esquema es el siguiente:

Las yerbas de molienda fina soportan temperaturas más altas : 85°C y 90°C . “Porque tienen hojas más finas y polvo”, manifestó.

Las yerbas tradicionales argentinas más equilibradas : funcionan mejor entre 75°C y 80°C .

Las yerbas canchadas gruesas que tienen hoja grande y palos : funcionan mejor en temperaturas más bajas desde 70°C a 75°C.

“El secreto no es pegarle a una temperatura única, sino entender con qué yerba estás tomando tu mate”. Martín Gómez

En resumen, para llegar a estos resultados óptimos, lo ideal es tener una pava eléctrica digital donde se puede manipular a gusto los grados exactos del agua para el mate. Entre más fina, más caliente será; mientras que más gruesa, las temperaturas bajarán.

Cabe destacar que Martín Gómez (elmateperfecto) en compañía de otros creadores de contenido de la cultura matera en Instagram @EmaVlogs y @casidelivery, se dedican a compartir secretos alrededor del mate para que los amantes de la infusión disfruten al máximo esta experiencia en su día a día.