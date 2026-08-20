Qué significa que un camión prenda la luz direccional izquierda y cómo responder.

En esta noticia Qué dice la Ley de Tránsito 24.449

La Ley de Tránsito argentina establece un significado distinto al que usa la mayoría de los camioneros en ruta, una confusión que puede terminar en un accidente .

Es una de las dudas más frecuentes entre los conductores que circulan por rutas de un solo carril por mano: ¿qué significa cuando el camión de adelante enciende la luz de giro izquierda?

La respuesta, según la ley, no es la que la mayoría cree.

Qué dice la Ley de Tránsito 24.449

El artículo 42, inciso f es claro: para indicarles a los vehículos de atrás que no conviene adelantarse, el vehículo de adelante debe encender la luz de giro izquierda.

Es decir, según la norma, esa señal advierte peligro o poca visibilidad para sobrepasar, no que el camino esté libre.

La costumbre que contradice a la ley

En la práctica, buena parte de los camioneros argentinos usa el código al revés: luz izquierda para autorizar el adelantamiento y derecha para desaconsejarlo.

Esta costumbre, instalada hace décadas, convive hoy con la norma escrita y genera confusión entre los conductores.

Qué significa que un camión prenda la luz direccional izquierda y cómo responder. Gemini.

Recomendaciones antes de adelantar a un camión

No basar la decisión únicamente en la luz del camión

Verificar por cuenta propia que el carril contrario esté despejado

Confirmar que haya visibilidad suficiente

Asegurarse de que ningún otro vehículo esté sobrepasando al mismo tiempo

Avisar la intención de pasar con luces altas o bocina

Agradecer con dos guiños de emergencia al completar la maniobra

La ley también obliga a los camiones y maquinaria especial a facilitar el adelantamiento en caminos angostos, corriéndose hacia la banquina cuando las condiciones lo permitan.