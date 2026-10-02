La firma de un convenio entre la Corporación Ferroviaria del Uruguay y la Corporación Nacional para el Desarrollo permitirá recuperar el puente ferroviario sobre el río Negro y facilitar así el traslado de carga entre el puerto de Montevideo y Rivera.

Las obras serán realizadas por una cooperativa, requerirán una inversión de casi 2 millones de dólares y se extenderán durante unos 10 meses.

La ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, informó que la obra integra los objetivos trazados por el gobierno de llevar adelante una política de desarrollo ferroviario. “Es una de las inversiones más grandes en infraestructura que ha tenido Uruguay en las últimas décadas”, aseguró.

Completar estos trabajos -que insumirán cerca de 1,8 millones de dólares- sobre el puente ferroviario del río Negro permitirá trasladar carga desde Rivera al puerto de Montevideo, apoyando la logística y la competitividad del país, explicó.

Las obras fueron adjudicadas a una cooperativa de trabajo conformada por exempleados de la fábrica de durmientes, a través de un convenio suscripto entre el MTOP y el Instituto Nacional del Cooperativismo, dijo la ministra.

Conectar el norte y el sur

Por su parte, el director de la Corporación Ferroviaria del Uruguay, Waverley Tejera, aseguró que este es el primer paso para consolidar la columna vertebral de la red ferroviaria nacional, porque permitirá mejorar la competitividad y la logística, conectando el norte y el sur del país.

Tejera señaló que la iniciativa también acerca la posibilidad de concretar el puerto seco de Rivera, un objetivo histórico de la Administración Nacional de Puertos, así como atender algunos emprendimientos logísticos que están surgiendo en la frontera con Brasil.

El director de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Mario Piacenza, detalló que esta obra es de gran relevancia estratégica porque conectará el norte y el sur del país.

Comprende la recuperación del puente sobre el río Negro, de aproximadamente 750 metros, el recambio de 1.300 durmientes y los correspondientes rieles, así como su mantenimiento posterior.

Unas 120 personas desarrollarán los trabajos que comenzarán la próxima semana y se extenderán por unos 10 meses, informó.

El jerarca recordó que el Ferrocarril Central es la obra más importante en infraestructura de los últimos años, que ahora quedará conectada a través de este puente, con los 290 kilómetros de vía rehabilitados hace algunos años que llegan hasta Rivera.