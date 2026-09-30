Las obras del tren de pasajeros de la ruta Saltillo-Monterrey continúan en pie y prometen colocarse como una de las estructuras de movilidad más ambiciosas del norte de México. De esta manera, el proyecto conectará ambas ciudades y reducirá los tiempos de traslados a tan solo 30 minutos .

Vale destacar que la megaobra forma parte del corredor ferroviario que se extiende hasta Nuevo Laredo e integra infraestructura moderna, una inversión multimillonaria y tecnología de punta para beneficiar a miles de usuarios diarios.

Los grandes beneficios del nuevo tren: reducción de tiempos de viaje y más estaciones

Con las nuevas intervenciones, el traslado entre las zonas metropolitanas de Saltillo y Monterrey bajará de más de una hora a un estimado de media hora . Asimismo, en trayectos locales específicos como el recorrido entre Derramadero y Ramos Arizpe, el tiempo pasará de 45 a solo 15 minutos, lo que representa una reducción de hasta el 60%.

Además, la ruta completa del proyecto comprende 396 kilómetros e integrará un total de 13 estaciones estratégicas, conectando puntos clave como:

Derramadero, Saltillo y Ramos Arizpe en Coahuila

García, Santa Catarina, Monterrey Centro, General Escobedo y Salinas Victoria en Nuevo León

Villaldama, Lampazos de Naranjo, Anáhuac y Nuevo Laredo en la frontera.

La ruta Saltillo-Monterrey está dentro del corredor ferroviario que se extiende hasta Nuevo Laredo. Gobierno de México

¿Cuál es la infraestructura y qué especificaciones técnicas tendrá el sistema ferroviario?

De acuerdo a los detalles que dio la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), la obra contempla cerca de 40 kilómetros de viaducto elevado en la zona metropolitana de Monterrey para librar la zona central.

El proyecto operará con una doble vía sin electrificar, completamente separada de las vías de carga, permitiendo una velocidad máxima de diseño de hasta 200 km/h.

Además, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) detalló que se implementarán acciones enfocadas en la renovación de vías, modernización de sistemas de señalización y construcción de estructuras auxiliares como puentes y pasos superiores.

El millonario presupuesto asignado y las empresas que intervienen

La magnitud de este proyecto cuenta con una inversión federal estimada en 140,000 millones de pesos. Con respecto a la licitación principal, fue ganada por el consorcio conformado por FCC Construcción y Operadora CICSA, mientras que la empresa Hitachi Rail GTS se encargará de instalar los sistemas ferroviarios especializados.

Por otro lado, la fabricación de los 47 trenes diésel-eléctricos requeridos para la región estará a cargo de Alstom en Ciudad Sahagún, Hidalgo, con el primer convoy programado para junio de 2027 y capacidades que van desde los 271 hasta los 632 pasajeros según el tipo de servicio.

¿Cuándo iniciarán las pruebas y cuáles son las expectativas de operación?

Los reportes oficiales indican que el avance físico global del proyecto se encuentra cercano al 10%. Paralelamente a los trabajos de liberación de derechos de vía en Coahuila informados por el Centro SICT, las autoridades federales prevén que las primeras pruebas de funcionamiento en el tramo prioritario Saltillo-Monterrey comiencen a principios de 2028.

Por último, se proyecta que esta moderna alternativa de transporte masivo beneficie a más de 30,000 usuarios diarios con traslados seguros, eficientes y de alta velocidad.