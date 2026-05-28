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En esta noticia Las marcas internacionales que llegan en 2026

La Argentina sigue sumando marcas internacionales. Ahora, el grupo Oxford traerá al país a Lucky Brand, la histórica marca estadounidense de denim. El proyecto demandará una inversión inicial de u$s 1 millón y apunta a facturar u$s 3,5 millones en el primer año.

La marca comenzará a operar, en junio, con el lanzamiento de su tienda online local. En julio abrirá su primer local en el shopping DOT. Según indicaron desde la empresa, ya mantienen conversaciones con IRSA y Cencosud para avanzar con nuevas aperturas.

El objetivo es desarrollar una red de más de 30 locales exclusivos en los próximos años y alcanzar unos 50 puntos de venta entre tiendas propias, corners y socios comerciales.

Fundada en 1990, Lucky Brand nació enfocada en jeans y ropa casual inspirada en el estilo vintage estadounidense. Actualmente pertenece a Authentic Brands Group, uno de los mayores grupos de licencias y manejo de marcas del mundo.

La compañía construyó un portfolio global con más de 50 etiquetas de moda, deporte y lifestyle, entre las que aparecen Reebok, Forever 21, Nautica, Champion, Quiksilver, Billabong y Brooks Brothers.

El grupo también maneja derechos de imagen y licencias comerciales de figuras como David Beckham y Shaquille O’Neal, además de nombres históricos como Elvis Presley y Marilyn Monroe.

La operación local estará liderada por los hermanos Julián, Laura y Alejo Itzkovici, dueños del grupo Oxford, que además tendrá a cargo el desarrollo de la marca en otros mercados de América latina.

Según explicó la empresa, los productos se venderán en la Argentina con valores similares a los que Lucky Brand tiene actualmente en Estados Unidos, luego de un acuerdo alcanzado con la casa matriz.

Los jeans estarán en una franja de entre $ 140.000 y $ 160.000, mientras que las remeras se ubicarán entre $ 50.000 y $ 60.000.

En una segunda etapa, la compañía proyecta sumar nuevas categorías como accesorios, calzado, bijouterie y fragancias.

El plan de expansión también contempla la venta de unas 60.000 prendas y la creación de hasta 150 puestos de trabajo en los próximos años.

Julián, Laura y Alejo Itzkovici, dueños del grupo Oxford

Las marcas internacionales que llegan en 2026

Otra de las etiquetas que volvió a apostar por la Argentina es Paul & Shark. La marca italiana regresó al país después de casi dos décadas con la apertura de una tienda en Patio Bullrich.

La marca, fundada en 1976 e inspirada en el universo náutico, ya había tenido presencia local en 2008, aunque terminó cerrando en medio de las restricciones para importar productos.

Ahora volvió con un local enfocado en indumentaria masculina, donde vende camperas técnicas, sweaters, chombas y prendas urbanas importadas de Italia. Los precios arrancan en torno a los $ 200.000 y superan los $ 4 millones.

Según pudo saber El Cronista, para el año próximo analiza abrir una tienda femenina dentro del mismo centro comercial.

En ese mismo shopping también desembarcaron recientemente Montblanc y Adolfo Domínguez. Además, Diesel reinauguró su tienda con un nuevo formato y una estética más contemporánea.

Una de las firmas que confirmó recientemente su llegada es la sueca H&M. La cadena mantiene conversaciones para abrir en Alto Palermo, que hoy aparece entre las ubicaciones con más potencial para el formato que busca la compañía.

La empresa ya había dado una primera señal en el mercado local. Desde fines del año pasado comenzó a vender una selección de prendas en sucursales de Coto, en lo que representó su primer movimiento formal en la Argentina.

La prueba piloto se realizó en seis puntos de venta entre el AMBA y la Costa Atlántica , con colecciones cápsula de verano centradas principalmente en indumentaria femenina.

Entre las que regresan, aparece Mango. Vuelve después de más de 20 años con Grimoldi como socio local, que será el encargado de desarrollar la marca en la Argentina.

El plan contempla cinco locales en cinco años. El primero ya tiene fecha, septiembre, en Alto Palermo. En paralelo, la compañía analiza sumar nuevas ubicaciones en otros centros comerciales de IRSA, como DOT o incluso Rosario, además de avanzar con el canal online.

También vuelve Giorgio Armani al mercado local. El Grupo Tucci abrirá primero Armani Exchange en Unicenter y, en una segunda etapa, avanzará con Emporio Armani, con una propuesta más sofisticada. La marca había salido del país en 2009, cuando operaba bajo licencia.

En Alcorta Shopping desembarcó Farm Rio, con un local de 105 m² y un plan de expansión que incluye entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay, además del desarrollo del canal online.

En paralelo, hay jugadores que vienen con otra escala. El grupo danés Bestseller confirmó su desembarco con marcas como Jack & Jones, Only y Balmohk y una inversión de alrededor de US$ 30 millones.

El objetivo es abrir cerca de 30 locales, con primeras tiendas en Unicenter y expansión a calles comerciales y ciudades como Córdoba y Rosario.

A eso se suma el Grupo One con Kiabi. La cadena apunta a un formato de locales grandes, de alrededor de 1200 m². El plan contempla al menos seis aperturas en los próximos 12 meses y forma parte de una estrategia más amplia del grupo, que también está detrás del regreso de Decathlon en el país.

También hay marcas en carpeta. Superdry ya arma su estructura local junto a Tango Fabric, con un primer local previsto en San Isidro y el lanzamiento de e-commerce, además de un esquema de franquicias para escalar en el interior.

En paralelo, como adelantó El Cronista Dolce & Gabbana llega por primera vez al país y abrirá un local en el Patio Bullrich en junio.

El movimiento ya se empezó a ver en 2025. Volvió Adolfo Domínguez después de más de dos décadas, con un plan de expansión gradual.

El Grupo Tucci sumó The Kooples en Paseo Alcorta y ya operaba Zadig & Voltaire, consolidando su posicionamiento en el segmento premium.

También abrieron Montblanc en Patio Bullrich y Tous, que proyecta entre 10 y 15 locales en los próximos años.

En ese mismo segmento, Victoria’s Secret ya cuenta con varios locales en el país -entre ellos Unicenter, Galerías Pacífico y Alto Palermo- y proyecta seguir expandiéndose en el AMBA y el interior.

En el segmento masivo, Miniso proyecta una inversión de u$s 50 millones para abrir hasta 100 locales en cinco años, con primeras aperturas en la peatonal Florida y en DOT, donde instalará una tienda de gran formato.

Por su parte, Decathlon volvió al país con una tienda de 3300 m² en Vicente López y un plan de inversión cercano a los u$s 100 millones para abrir hasta 20 locales en cinco años.