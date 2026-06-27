Construyen un nuevo shopping en un emblemático predio de Buenos Aires que fue tendencia en los 90: qué característica tendrá

El histórico predio ubicado en Avenida Güemes y Defensa, partido de Morón, fue adquirido por el grupo IRSA y ya comenzaron las obras de remodelación integral. El ex Showcenter de Haedo, uno de los centros comerciales más icónicos de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, está renaciendo.

Con una inversión superior a los u$s 20 millones, este ambicioso proyecto transformará los 75.000 m² construidos en un moderno centro comercial con formato outlet, enfocado en compras accesibles, gastronomía y entretenimiento, manteniendo el espíritu que hizo famoso al Showcenter en los 90 y 2000.

Construyen un nuevo shopping en un emblemático predio de Buenos Aires que fue tendencia en los 90. Foto: Maps

¿Qué características tendrá este nuevo shopping?

El objetivo es fomentar la oferta comercial y recreativa en la región oeste del conurbano, transformándolo en un punto de encuentro esencial para los residentes de Haedo, Morón y áreas aledañas.

El proyecto integra tradición y modernidad. Entre las principales características se destacan:

Alrededor de 50 locales comerciales en formato outlet (marcas de indumentaria, productos de belleza y primeras marcas con significativos descuentos)

14 salas de cine Showcase (se conserva uno de los atractivos más valorados del lugar)

Patio gastronómico y locales de comidas rápidas

Espacios de entretenimiento y un complejo deportivo

Más de 1.000 cocheras cubiertas para mayor comodidad.

¿Cuándo reabre el “shopping fantasma” y qué beneficios generará?

Las obras ya iniciaron y se estima que abra a fin de año , de acuerdo con lo confirmado por el grupo IRSA.

La inversión no solo recupera un ícono que permaneció desatendido durante años (conocido popularmente como el “shopping fantasma”), sino que también propicia un notable impulso económico:

Más de 250 puestos de trabajo durante la etapa de obra

Más de 2000 empleos (directos e indirectos) una vez que el centro comercial esté en funcionamiento.

El renacer del Al Oeste Shopping como nuevo polo urbano

Inaugurado el 27 de junio de 1997 como Showcenter Haedo, el complejo marcó una época dorada con sus cines, bowling y boliches, logrando una gran afluencia de público; alcanzó a recibir más de 25.000 personas en un solo día.

En 2005 cambió su nombre a Al Oeste Shopping. No obstante, con el tiempo perdió impulso, resultando en locales desocupados, aunque conservó activo el cine y algunos servicios.

Actualmente, con la llegada de IRSA, el mayor desarrollador de shoppings del país, responsable de Alto Palermo, Abasto, DOT Baires, entre otros, este emblemático lugar vuelve a brillar y se posiciona como un nuevo centro de actividad urbana para el oeste bonaerense.

¿Qué centros comerciales posee IRSA?

La compañía IRSA posee una destacada cartera de centros comerciales en Argentina, que abarca lugares icónicos tales como:

Abasto Shopping

Alto Palermo

Patio Bullrich

Paseo Alcorta

Distrito Arcos

Dot Baires Shopping

Alto Rosario

Córdoba Shopping

Mendoza Plaza Shopping Centro comercial revitaliza la economía y la comunidad local El proyecto se compromete a utilizar tecnología sostenible en la construcción, buscando una mayor eficiencia energética y un impacto ambiental reducido en la región. Se prevé la realización de eventos culturales y recreativos en el centro comercial, lo que potenciará la integración con la comunidad y reactivará la vida social en la zona.