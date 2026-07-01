El Grupo IRSA consolida una nueva propuesta comercial y gastronómica en Buenos Aires, en el corazón de Palermo, donde antes funcionaba el Paseo del Sol.

En esa mítica galería a cielo abierto que conecta las calles Beruti y Arenales, inauguró Palermo OFF , un complejo de 2000 metros cuadrados contiguo al shopping Alto Palermo , el centro comercial más rentable de IRSA.

Se trata de un nuevo paseo comercial al aire libre con foco en marcas emergentes orientadas a un público joven. Con una inversión de más de u$s 3 millones, hoy ya cuenta con sus 15 locales alquilados y en pleno funcionamiento .

“Fue un proyecto muy distinto a todo lo que estamos acostumbrados a hacer en IRSA, en esto de traccionar marcas y que nos vengan a buscar todo el tiempo", contó Florencia Cortés, responsable de la gestión y administración integral de Alto Palermo.

Según relata, la idea de armar el proyecto surgió post pandemia, ante una galería que estaba abandonada y deteriorada. “Eso nos dio la posibilidad de poder comprar los locales, porque para poder hacer algo teníamos que juntar más de la mitad de ellos para poder tomar decisiones sobre la inversión", agregó Cortés.

En medio de una economía desinflada y un sector textil en jaque por la importación masiva, no apuntaron a marcas consagradas sino más bien a ser un “semillero” de proyectos emergentes y alternativos.

Todas las marcas de Palermo OFF

Con doble entrada peatonal (por Beruti 3336 y Arenales 3345 —a una cuadra de la Av. Santa Fe—), Palermo OFF reúne marcas de indumentaria, lifestyle y gastronomía .

Del rubro indumentaria funcionan Bullbenny, Revolver, Bolivia, New Era, Top White, Calipsian, Gianni di Paolo y Chini . La última en sumarse, a mediados de junio, fue la marca de accesorios Mythic .

Del rubro gastronómico se encuentran la cafetería de especialidad Cuervo , la pizzería Orno , el tex-mex Nacha , la hamburguesería Bmoodie , el asiático KOI y la heladería Gaviota (de los mismos dueños de Cuervo), que es el primer local que abre.

Además, hay una terraza comunal donde se prevén armar eventos y funcionar como punto de encuentro de la Ciudad, sobre todo, de cara a la temporada de verano. Ahora, está armado un ‘Fan Fest’ para poder ver todos los partidos del Mundial de Fútbol.

Los locales comerciales abren de 11 a 20 horas y la gastronomía se extiende hasta la medianoche, de lunes a lunes. En tanto, el paseo queda abierto toda la noche: al estar iluminado, revitaliza la zona para los vecinos del barrio, un reclamo de larga data.

Vuelta y Vuelta: chefs porteños llegan este domingo a Palermo OFF

Con el objetivo de instalarse en la agenda y generar comunidad entre los jovenes, y como parte de la agenda de eventos que habrá todo el año, este domingo 5 de julio Palermo OFF celebrará “Vuelta y Vuelta”.

El evento trae a cuatro chefs destacados de la Ciudad, quienes estarán cocinando un menú especial en los restaurantes del cmplejo.

Julio Martín Báez , el cocinero de Julia -restaurante de Villa Crespo reconocido por la Guía Michelin y posicionado entre los mejores de América Latina en el ranking 50 Best- armará una propuesta de cocina mexicana de autor en Nacha .

Pedro Bargero , de Orno , donde desarrollará un menú especial de pizzas de autor. , de Costa 7070 , llevará su mirada contemporánea sobre el producto a, donde desarrollará un menú especial de pizzas de autor.

Julieta Oriolo , dueña de La Alacena Trattoria -distinguida por la Guía Michelin como Bib Gourmand 2024-, cocinará en Koi una propuesta asiática con su sensibilidad única por el producto y la simpleza.

Lucas Canga, chef y socio de Piedra Pasillo y Garabato en Núñez, presentará en B Moodie su versión de la hamburguesa, convirtiendo un clásico urbano en una experiencia con carácter y sello propio.

La dinámica invita a los visitantes a recorrer los distintos espacios a su propio ritmo, de 13 a 18 horas. La jornada se completa con DJ en vivo y una barra de tragos. El ingreso es libre y gratuito (se paga lo que se consume en cada local). En caso de lluvia, el evento se reprograma.