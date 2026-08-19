La obra es llevada a cabo por la Dirección de Vialidad Provincial.

El Gobierno de la provincia de San Luis anunció la continuación de los trabajos de repavimentación en la Ruta Provincial Número 11, la cual es considerada clave para la economía y productividad regional.

La Dirección de Vialidad Provincial se encuentra llevando a cabo tareas que incluyen bacheo superficial y profundo sobre la traza, mejoras en la calzada, mantenimiento de banquinas y restitución de desagües .

Repavimentarán la Ruta Provincial 11 de San Luis

Los trabajos abarcan 130 kilómetros desde Zanjitas, Alto Pelado y Nueva Escocia, hasta Lavaisse y el acceso a Justo Daract, incluyendo la intersección con la Ruta Provincial N°55.

Los trabajos ejecutados en la calzada. Agencia de Noticias San Luis

Para dicha obra, se ha destinado una inversión superior a los $1.484 millones de pesos. Asimismo, se repavimentarán diferentes puntos de la carretera, los cuales presentaban signos de deterioro, propios del paso de los años.

Finalizó la construcción de una autopsita clave para el país

Con la habilitación del nuevo tramo de 3,6 kilómetros de la Ruta Nacional 9 Norte, quedó finalizada la duplicación de calzada de la Autovía Córdoba–Jesús María.

De esta manera, el corredor alcanza los 41 kilómetros de extensión con dos calzadas y dos carriles por sentido, tanto en los sectores interurbanos como en las travesías urbanas de Jesús María y Colonia Caroya.

Imagen ilustrativa

La obra fue ejecutada por el Gobierno de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, y demandó una inversión de $13.628 millones.

Los trabajos se realizaron entre los kilómetros 746 y 749,6 de la Ruta 9 Norte y permitieron completar la conexión de las dos calzadas hasta el establecimiento industrial Arcor.